Desbordes: En RN hay pinochetismo, pero absoluta condena a crímenes de DDHH

El presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, se refirió este lunes a los polémicos dichos de la diputada Camila Flores durante el último Consejo General del partido, donde aseguró públicamente ser "pinochetista" y no tener problemas en proclamarlo.

Consultado hoy por el tema, Desbordes respondió: "A mí me complica que me cambie el foco del Consejo General que estaba tan bonito, estábamos hablando de la diversidad justamente, pero está bien... En Renovación (Nacional) siempre ha habido pinochetismo, eso no es ningún misterio".

"No creo que (los pinochetistas) hayan estado durmiendo. Siempre ha sido tema dentro de los consejos que un sector es pinochetista. Eso es así, pero con todos hemos conversado y puede haber pinochetismo, pero no hay duda de que hay condena absoluta a las violaciones a los derechos humanos", aseguró.

Interrogado sobre cómo es posible compatibilizar ambos elementos, el diputado señaló: "¿Para qué me pide a mí que haga de abogado de terceros?"

La violación de derechos humanos "durante la dictadura o gobierno militar es un hecho de la causa", remató.

Pinochetismo electoral

En tanto, en la UDI, y consultado por el mismo tema, el diputado Jaime Bellolio aseguró que pinochetismo en la derecha "siempre ha habido".

"Yo no creo que haya más que antes, yo creo que son menos que antes, están cada vez más aislados. Lo que pasa es que ahora, en la lógica electoral, salen con más voces y yo creo que es el camino incorrecto. Puede servirte en la próxima elección, pero significa renunciar al futuro", agregó Bellolio.

"Bolsonarismo" UDI

El parlamentario ha sido fuerte crítico de la conducción interna de su partido, encabezada por la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, con quien compitió hace dos años, pero que ayer salió reelecta.

Bellolio aseguró que en los próximos meses se dedicará a dialogar con los militantes para tomar una decisión respecto a si sigue o no en el partido, y ha cuestionado que la UDI ha cambiado como referente a Jaime Guzmán y lo ha remplazado por el recientemente electo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

"Eso es lo que yo veo, la actual directiva hizo una suerte de campaña del terror en la última elección diciendo que si no ganaban ellos, la UDI se iba a traicionar a sí misma", manifestó.

En esa línea, el parlamentario aseguró que "cuando yo llegué anoche a los resultados, lo que empezaron a cantar es 'la UDI se salvó'. Entonces yo me pregunto: ¿Se salvó de qué y cuál es la figura intelectual que ellos hoy día han puesto como referente? Hasta ahora al único que yo he visto es a Bolsonaro".

Involución

En tanto, el vicepresidente de Evópoli, el diputado Francisco Undurraga, manifestó que no cree que haya una "involución" hacia el pinochetismo, y aseguró que son más bien "expresiones personales".

La vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, además enfatizó que en el Ejecutivo ven las diferencias como una virtud.