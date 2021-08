Dos días después del "me da lo mismo", Sichel cuestiona a los RN que están con Kast

El candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, apuntó nuevamente a los parlamentarios que han pedido libertad de acción para las elecciones de noviembre, asegurando que deberían ir en la misma lista parlamentaria con el postulante al que apoyen.

En la mañana de este viernes, Sichel se reunió con alcaldes del conglomerado que participarán en su equipo de coordinación, oportunidad en la que confirmó que buscarán apoyo de independientes y que contarán con las figuras que apoyaban a Joaquín Lavín, como el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter.

Sichel indicó que "si como Chile Vamos la gran mayoría de una coalición de centro derecha toma una determinación, no es lo mismo seguirla o no seguirla, sino lo que tenemos no es una coalición política, sino más bien parlamentarios que actúan autónomamente y obviamente cada uno puede hacer lo que quiera, eso lo hacen los parlamentarios, pero yo puedo decidir apoyar más a uno o no como candidato presidencial".

"Si respaldan a un candidato presidencial, lo obvio es que vayan en su lista parlamentaria, sino no los entendería nadie, pero aún así creo que no es relevante, otra vez frivolizamos la política, porque parece que estuviéramos más preocupados de los apoyos de los agentes intermedios", manifestó.

Sichel x potenciales apoyos de parlamentarios de Chilevamos a Kast y 10%: “obviamente cada uno puede hacer lo que quiera pero yo puedo decidir apoyar a uno o no como candidato presencial… si respaldan a un candidato es obvio que vayan en su lista parlamentaria”. @Cooperativa pic.twitter.com/cGYF7AxU2t — K (@KassWidemann) August 6, 2021

El secretario nacional de RN, Diego Schalper, indicó que "no hay ningún militante ni diputado de Renovación Nacional que apoye a José Antonio Kast. Yo soy el encargado de la relación con los parlamentarios y encargado de las candidaturas y yo puedo dar fe que no hay ningún diputado militante del partido que apoye a José Antonio Kast".

"Cuando nosotros decimos que a todos nuestros candidatos les vamos a aplicar tres tests lo decimos en serio: test de drogas, de probidad y un test político, sí este es un proyecto político colectivo", agregó.

Por su parte, desde la UDI, María José Hoffmann dijo que "en tiempos donde se requieren líderes, yo creo que es importante también poder arriesgar ese capital político y por lo tanto tiene un doble valor, sabiendo aún que es difícil alinear a una coalición que en una materia no ha sido precisamente la más ordenada, me parece que es una forma de marcar una diferencia, no solamente con los partidos sino que también con los liderazgos que hemos visto en distintos sectores".