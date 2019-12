Evópoli: "La UDI no puede imponer sus posiciones a Chile Vamos"

El presidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte, aseguró que la UDI no puede pautear al resto de Chile Vamos, luego que el gremialismo congelara su participación en el bloque oficialista.

"No se entiende la reacción de la UDI, nos extraña, no la compartimos", dijo el timonel de Evópoli, añadiendo que "la UDI no le puede imponer sus posiciones a Chile Vamos".

Además, indicó que "a nosotros nos llama muchísimo la atención que temas que tienen que ver con la interna de la UDI se terminen transformando en una crítica al ministro del Interior", Gonzalo Blumel (Evópoli), a quien la timonel UDI, Jacqueline van Rysselberghe, lo acusó de no estar ejerciendo su liderazgo.

Estamos muy orgullosos q con los votos de Evópoli se aprobara en la Cámara proyecto q permite mayor representatividad de mujeres en proceso constituyente.



No vamos a dejar q ningún partido nos imponga cómo votar. En ChileVamos trabajamos unidos pero respetando las diferencias. pic.twitter.com/6iTxu4Ozok — Evópoli (@evopoli) December 20, 2019

A su vez, el senador de Evópoli, Felipe Kast, sostuvo que lo ocurrido es una estrategia de la UDI para acercarse al voto duro.

"Estoy convencido que esto es más bien una estrategia comunicacional para poder hablarle al voto duro de la derecha, más que una crítica real a un partido como Evópoli, que tiene sus convicciones, que ha sido consistente y leal desde el día uno", aseveró.

En La Moneda ha existido hermetismo respecto a la crisis al interior del bloque, registrándose reuniones entre los titulares de Segpres, Interior y Segegob para tratar este tema y, durante la tarde, se citó a los ministros del comité político por la situación interna en Chile Vamos.

Además, el Presidente Sebastián Piñera llamó este viernes a Van Rysselberghe y también a los presidentes de RN y Evópoli, tratando de encontrar una salida al conflicto.