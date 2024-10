Senador Ossandón: "En el minuto en que Piñera se murió, el piñerismo se acabó"

El senador Manuel José Ossandón, de Renovación Nacional (RN), afirmó este miércoles que tras la muerte del expresidente Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), ocurrida el 7 de febrero pasado, el "piñerismo" se acabó.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el parlamentario comentó la mención que el Partido Republicano hizo sobre la gestión del fallecido gobernante en la acusación constitucional presentada el lunes contra la actual ministra del Interior, Carolina Tohá.

"El gobierno anterior, liderado por el Presidente Sebastián Piñera y su ministro del Interior, Rodrigo Delgado, también fracasó en materia de seguridad pública, combate al terrorismo y las drogas y control de la violencia", dice el libelo.

Consultado sobre qué tanto complica a RN y Chile Vamos la alusión a Piñera en la acusación a Tohá, Ossandón respondió: "No tengo idea, porque yo no le he leído, pero me importa un huevo eso. ¿Qué importa? Pueden nombrar a quien quieran. Lo que pasa es que aquí hay un grupo de personas que pertenecen al piñerismo, que no existe. Yo siempre he dicho que no existe".

"En el minuto en que el (ex)Presidente se murió, el famoso piñerismo se acabó, porque el piñerismo era él. Y el sucesor está absolutamente cuestionado. El sucesor es (Andrés) Chadwick y está absolutamente cuestionado por una cosa escandalosa que ha pasado en el caso de los audios. Entonces, a lo mejor están tratando de rearmarse o inventar algo", opinó.

El militante RN señaló que "los que la hacen (la acusación) tienen el derecho a nombrar y argumentar lo que quieran. Lo que pasa es que es una herramienta muy seria" y "uno en política, como arte de gobernar, tiene que ser responsable, prudente y saber cuáles son las consecuencias de los actos".

ACUSACIÓN A BORIC: "EL HORNO NO ESTÁ PARA BOLLOS"

En relación a la fallida acusación constitucional anunciada el lunes por la bancada de diputados de RN contra el Presidente Gabriel Boric por la crisis de seguridad, que los propios parlamentarios desistieron ayer de concretar luego de recibir críticas transversales, Ossandón aseguró en Cooperativa que hoy "el horno no está para bollos", pero no descartó que vaya a haber otro libelo en el futuro.

"Ojo, que la acusación constitucional que duró menos de 24 horas es en este proceso, porque eso puede ser más adelante. No lo sé (si habrá otra acción de este tipo), pero no es que no existan argumentos para pensar en la acusación constitucional. Lo que pasa es que creo que en este minuto, con todo lo que está pasando (no es adecuado presentarla actualmente)", sostuvo.

En ese sentido, el senador apuntó que los diputados de RN, liderados por su hermana Ximena Ossandón, "tienen un rol fiscalizador mucho más duro y creo que pueden llegar a la convicción o llegaron a la convicción de que existen razones para una acusación constitucional; otra cosa es el momento y si eso ayuda realmente a lo que vivimos en el país".