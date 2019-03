UDI: Ossandón se transformó en el principal referente de la oposición

En la UDI acusaron al senador RN Manuel José Ossandón de transformarse en "el principal referente de la oposición", debido a su crítico diagnóstico del primer año de Gobierno de Sebastián Piñera.

En entrevista con La Tercera, el senador y ex candidato presidencial apuntó que "la gente hoy día no siente que hay tiempos mejores", y que si el Mandatario no logra traspasar la banda presidencial a alguien de Chile Vamos, "este Gobierno será un fracaso".

Al respecto, la senadora Jacqueline van Rysselberghe, presidenta del partido, comentó que "se necesitan todos, incluyendo al senador Ossandón, que si cree que si hay algo que mejorar, lo que debe hacer es plantearlo internamente para poder evaluarlo. Hacer estas críticas, no sé con qué objetivo, no tiene mucho sentido, porque además carecen de objetividad".

En tanto, los diputados Álvaro Carter y Juan Fuenzalida reaccionaron mediante un duro comunicado: "Con esta lógica de vociferar sus reparos al Gobierno del Presidente Piñera está logrando algo que parecía impensado, ser el principal referente de la oposición cuando ella, en la práctica, no existe".

"Recurso fácil"

"Nuestro sector y, en general la sociedad, valora la unidad, y sin duda las observaciones realizadas en forma privada son más beneficiosas para proyectar nuestras ideas, que intentar ganar puntos en encuestas presidenciales cuando en ellas ya perdiste protagonismo", añadieron los parlamentarios de la UDI.

En la misma línea de Van Rysselberghe, Carter y Fuenzalida remarcaron que "los canales correspondientes no son a través del recurso fácil de la prensa, ya que, de persistir en su estrategia electoral, los chilenos tendrán una profunda confusión en el evento de que Ossandón intentase una aventura presidencial: si el senador es representante de nuestro sector o de la oposición".

A su vez, desde Evópoli, su jefe de bancada, Luciano Cruz-Coke, manifestó que "comete un error el senador Ossandón al sumarse a un coro en la oposición que probablemente estará muy contenta con sus palabras".

Desde La Moneda, la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, afirmó que "nosotros lo tomamos como una realidad de lo que ha sucedido luego de tomar un Gobierno que venía nuestro país con una velocidad lenta. ¿Eso significa dejar caer los brazos? No, significa trabajar con más fuerza, con más compromiso, con más sentido de urgencia para que los cambios que los chilenos requieren se produzcan a la brevedad posible".