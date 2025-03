UDI y RN se abren a debatir sobre la pena de muerte tras dichos de Matthei

Chile Vamos se mostró abierto a discutir la idea de restituir la pena de muerte en el país, luego del llamado de la abanderada presidencial de la UDI y RN, Evelyn Matthei, a debatir el tema tras el doble homicidio registrado en la comuna de Graneros (Región de O'Higgins).

"Yo sé que hay tratados internacionales que no la pueden volver a instalar (...), pero lo único que quiero decir es que hay ciertos casos en que -a mi juicio, por lo menos- la pena de muerte sí debiera aplicarse", dijo la exalcaldesa durante un punto de prensa en la víspera.

Si bien los llamamientos fueron desestimados por el Partido Republicano -cuyo candidato presidencial, José Antonio Kast, catalogó a la pena de muerte como "una salida por arriba" para los delincuentes-, en Chile Vamos se muestran dispuestos a discutir la propuesta de Matthei.

El timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, expresó que "cuando un Gobierno hace mal las cosas en materia de seguridad, aparecen propuestas que son más extremas. Sin embargo, entiendo que eso viene de la desesperación; yo soy de fortalecer a las policías y defender la labor preventiva".

No obstante, a renglón seguido, el líder opositor afirmó que si bien "me he opuesto a la pena de muerte, en democracia las cosas se tienen que debatir".

En la misma línea, el presidente de RN, Rodrigo Galilea, dijo que "este tema se planteó ayer y recién vamos a partir nuestro conversatorio interno de cómo enfrentar legislativamente las propuestas que hacen los candidatos presidenciales".

"Esto no lo hemos conversado en muchos años, así que recién se está retomando el tema", añadió Galilea.

Gobierno acusa "improvisación" de la oposición

La ministra vocera subrogante de Gobierno, Aysén Etcheverry, criticó que, desde la derecha, "algunos promovían que salieran los ciudadanos armados, pero la candidata Matthei no se pronuncia respecto de esa materia".

"(Ahora), hay otra postura de otra materia que ya parece estar absolutamente superada -la pena de muerte- y que, al parecer, tampoco tiene efecto en materia de seguridad. Vemos descordinación y desorden, (así que) paremos con las improvisaciones y tengamos una discusión seria en una materia que es de relevancia para los chilenos y chilenas", que es la seguridad, emplazó Echeverry.

"El Gobierno tiene una estrategia clara. Está teniendo resultados en seguridad; sabemos que falta, pero los resultados están ahí", añadió la vocera.

Por su parte, desde Republicanos redoblaron las críticas a Matthei, cuya propuesta, según el diputado Luis Sánchez, corresponde a "declaraciones rimbonbantes".

"Es difícil de entender por qué ella sale con estas declaraciones rimbombantes. La candidatura de Matthei está en proceso de debilitamiento porque no hay claridad ni consistencia de su parte (en su programa), proponiendo cosas que todo el mundo sabe que Chile Vamos no representa", dijo el parlamentario.