Van Rysselberghe a Desbordes: El adversario es la izquierda, no el Gobierno

La presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, respondió a los cuestionamientos del timonel de RN, Mario Desbordes, sobre la reintegración tributaria impulsada por el Gobierno, manifestando que no son el adversario.

Desbordes cuestionó este jueves el modo en que el Presidente Piñera ha negociado diversos proyectos con la oposición, preguntando: "¿Por qué no podemos negociar la reintegración y sí podemos negociar el control de identidad? ¿Qué es más importante para la ciudadanía?".

Sin nombrar específicamente a Desbordes, la senadora planteó que "me parece un poco incomprensible, quienes no quieren que se apruebe el proyecto del gobierno es la izquierda, entonces no entiendo porqué algunos partidos o un partido de nuestra coalición se enoja con el gobierno, si la verdad quien debiera enojarse si se aprueba el proyecto del gobierno es la izquierda".

"Yo no soy quien para hacer juicios de valor ni mucho menos, pero sí creo que en este caso el adversario es la izquierda, no el gobierno. Somos todos de una coalición de gobierno, somos partidarios de gobierno, el gobierno conversó el proyecto con nosotros", dijo.

Quien sí apoyó las palabras de Desbordes fue el senador Manuel José Ossandón (RN), que comentó que "concuerdo absolutamente que cuando uno dice la verdad no está traicionando a nadie, realismo político no es sinónimo de traición, al contrario, es lealtad".

"Prefiero no perder el tiempo, porque puede que el portazo venga y hay que analizar alternativas. Yo creo que siempre en estos casos hay que negociar, porque la gente valora más una buena ley que un triunfador en la política. Aquí a veces hay mucho egoísmo", añadió el parlamentario.