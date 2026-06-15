Comisión inicia análisis de AC contra Grau con diferencias en el oficialismo

Este lunes comienza a sesionar la comisión revisora que debe analizar la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, una instancia que marca el inicio formal del trámite del libelo y que deberá emitir un informe antes de que la admisibilidad sea votada por la sala de la Cámara Baja.

La acusación fue impulsada por parlamentarios del Partido Nacional Libertario y del Partido Republicano, quienes cuestionan el manejo de las finanzas públicas durante la gestión de Grau al frente de Hacienda, al final del Gobierno de Gabriel Boric.

Entre los argumentos del libelo se menciona las diferencias detectadas en las proyecciones fiscales, el déficit estructural y el incumplimiento de las reglas de responsabilidad fiscal. Sin embargo, la acusación también ha encontrado cuestionamientos desde el mundo académico y jurídico.

La expresidenta del Tribunal Constitucional Marisol Peña planteó que, tras revisar el texto, no se aprecian infracciones constitucionales claras que justifiquen una acusación de esta naturaleza y que más bien, dice, existe un reproche político respecto de la situación fiscal heredada al actual gobierno.

"Los argumentos que se esgrimen no son propiamente razones que justifiquen deducir una acusación constitucional. Más bien lo que se ve es que se denuncia ciertos abusos o ciertas inexactitudes en las cuales habría incurrido el exministro de Hacienda sobre la base de principios que no habrían respetado, contenidos en las leyes", planteó la experta.

"Por lo tanto, uno ve que las razones políticas que se han esgrimido de reprochar que las autoridades del gobierno anterior hayan dejado una situación financieramente inestable o cuestionable al nuevo gobierno, son las que al parecer han empujado la estructura de un libelo acusatorio que, como digo, no tiene suficiente peso constitucional", añadió Peña.

Divergencias políticas

Los reparos de carácter jurídico también han comenzado a reflejarse en el mundo político. Renovación Nacional resolvió dar libertad de acción a sus diputados, mientras que algunos parlamentarios han advertido que el debate debe centrarse en los méritos del libelo y no en consideraciones políticas.

La diputada Ximena Ossandón, vicepresidenta de RN, reconoció que la acusación presenta deficiencias y llamó a evitar que el proceso se transforme en un espectáculo político: "Tenemos que diferenciar entre el hacer justicia y hacer un show, una cosa como de entretenimiento para el público. Porque nosotros, muchas personas del propio sector, estamos convencidos de que esto no le aporta al Gobierno".

La legisladora también confrontó las acusaciones desde los partidos más extremos del oficialismo: "Hay que dejar atrás todo esto que nos están hablando, que la derechita cobarde, que aquí y allá, que a mí me importa exactamente un huevo".

Por su parte, en la Democracia Cristiana, cuyos votos podrían ser claves, su presidente, el diputado Alberto Ortiz, aseguró que su partido aún se encuentra analizando los antecedentes antes de definir una posición: "La Democracia Cristiana no fue parte del gobierno del Presidente Boric, tampoco del gobierno del Presidente Kast. Por lo tanto, a nosotros, entre comillas, nos da la libertad de poder sacarnos esa carga o ese prejuicio a favor o en contra y vamos a revisar en mérito esta presentación de acusación constitucional contra el ministro Grau".