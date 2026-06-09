Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago8.8°
Humedad85%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Política | Renovación Nacional

RN da libertad de acción a sus diputados frente a la AC contra Grau

Publicado:
| Periodista Radio: Mariano Reyes
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Ximena Ossandón es partidaria de rechazarla, pero adelanta que la mayoría de sus correligionarios la apoyará.

"No es fácil comprobar que un mal cálculo fue cometido con dolo", reflexionó, aunque no se cierra a cambiar de opinión.

RN da libertad de acción a sus diputados frente a la AC contra Grau
 ATON

El libelo fue presentado por diputados republicanos, libertarios, RN, PDG e independientes. La UDI no lo firmó, pero sí lo aprobará.
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La bancada de diputados RN decidió dar libertad de acción a sus integrantes al momento de votar la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau (FA).

El libelo, que contiene firmas de Republicanos, Nacional Libertarios, RN, PDG y diputados independientes -mas no de la UDI, que, sin embargo, lo apoyará-, surgió luego de que el actual titular de Hacienda, Jorge Quiroz, denunciase errores de cálculo y proyecciones en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del cuarto trimestre del año pasado.

Si bien el documento también contiene firmas de dos diputados de la bancada RN -Francisco Orrego y el independiente Daniel Valenzuela-, el grupo parlamentario se reunió para fijar una posición oficial y, finalmente, resolvió dar libertad de acción al resto de sus integrantes.

"RN va a estar apoyando la mayoría, en general, (pero) hemos quedado con libertad de acción para votar lo que realmente se necesite", dijo la legisladora y vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón. 

"Yo, en particular y por ahora, estoy por rechazar (la AC contra Grau), pero no me quiero cerrar a nada. (De todos modos), me parece que no es el tiempo ni la oportunidad (de abordar el libelo) y no es fácil comprobar que una predicción o mal cálculo fue cometido con dolo o intención", sostuvo.

"Nuestra Constitución es clarísima cuando habla de cuáles son los méritos para llevar a cabo una acusación constitucional", expresó la diputada, que también manifestó escepticismo sobre el apoyo que tendría el texto en el Senado. 

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada