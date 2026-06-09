RN da libertad de acción a sus diputados frente a la AC contra Grau

La bancada de diputados RN decidió dar libertad de acción a sus integrantes al momento de votar la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau (FA).

El libelo, que contiene firmas de Republicanos, Nacional Libertarios, RN, PDG y diputados independientes -mas no de la UDI, que, sin embargo, lo apoyará-, surgió luego de que el actual titular de Hacienda, Jorge Quiroz, denunciase errores de cálculo y proyecciones en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del cuarto trimestre del año pasado.

Si bien el documento también contiene firmas de dos diputados de la bancada RN -Francisco Orrego y el independiente Daniel Valenzuela-, el grupo parlamentario se reunió para fijar una posición oficial y, finalmente, resolvió dar libertad de acción al resto de sus integrantes.

"RN va a estar apoyando la mayoría, en general, (pero) hemos quedado con libertad de acción para votar lo que realmente se necesite", dijo la legisladora y vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón.

"Yo, en particular y por ahora, estoy por rechazar (la AC contra Grau), pero no me quiero cerrar a nada. (De todos modos), me parece que no es el tiempo ni la oportunidad (de abordar el libelo) y no es fácil comprobar que una predicción o mal cálculo fue cometido con dolo o intención", sostuvo.

"Nuestra Constitución es clarísima cuando habla de cuáles son los méritos para llevar a cabo una acusación constitucional", expresó la diputada, que también manifestó escepticismo sobre el apoyo que tendría el texto en el Senado.