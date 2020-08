Avanza la reforma para un plebiscito seguro, pero sigue en duda la votación de pacientes Covid

Por amplia mayoría, el Senado aprobó la propuesta para realizar un plebiscito seguro, que le da atribuciones al Servicio Electoral para tomar medidas que faciliten la realización de un proceso con todos los resguardos necesarios en medio de la pandemia.

Parte de lo que el órgano podrá definir para el 25 de octubre es el horario de funcionamiento de las mesas, algunos bloques especiales de votación para grupos de riesgo, disposición y uso de implementos, etcétera.

Aunque la votación en general de la reforma fue unánime, hubo solo una abstención del senador Alejandro Navarro (PRO), quien pidió que la obligación del uso de mascarillas en los locales de votación no signifique coartar el derecho a voto de quienes no las posean, y pidió que el Estado se asegure de que a nadie le falte una mascarilla en esa jornada.

Aprobado I Sala del Senado despacha proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de senadores, que modifica normas respecto al plebiscito nacional de octubre 2020.



Pasa a la Cámara de Diputados para su segundo trámite constitucional.

Sin embargo, algunos parlamentarios advirtieron la falta de lineamientos para permitir el voto de las personas contagiadas de Covid-19, y el propio Gobierno reconoció que en el texto solo se le entrega al Servel la atribución de dictar un protocolo de carácter general y obligatorio en acuerdo con el Ministerio de Salud.

En su intervención en el Senado, la integrante de la Comisión de Constitución Luz Ebensperger (UDI) destacó que "no está traspasada esa facultad en este proyecto al Servel. Lo pregunté en la comisión y así se me contestó: 'esa materia queda entregada a las normas generales que a la fecha rijan en nuestro país'".

Pese a todo, la reforma pasó a su segundo trámite en la Cámara de Diputados.

Servel trabaja en opciones inclusivas

"Claramente nos dijeron que era solo lo sanitario, que no podíamos meternos en nada más", confirmó también el presidente del Servel, Patricio Santamaría, agregando que "estamos absolutamente de acuerdo en que tienen derecho a participar, pero podría significar para muchas personas no ir precisamente para no encontrarse en la mesa con las personas que tienen Covid positivo".

Sobre las posibilidades para lograr su participación, Santamaría planteó que "hacer mesas especiales podría tener cierto grado de discriminación, 'ahí votan los enfermos', 'esa es la entrada para ustedes, los que están contagiados', entonces va a costar".

"Estamos trabajando, no solamente con el Ministerio de Salud, también con el Colegio Médico, vamos a estar con la Sociedad de Epidemiólogos, y en algún minuto probablemente convoquemos -no obstante que se nos hayan entregado las facultades- una mesa un poco más grande para los efectos de tomar una decisión", adelantó.

Por otro lado, el ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, confirmó que el Gobierno "se va a comprometer para poder garantizar y permitir y facilitar al máximo el transporte público gratuito" el 25 de octubre, de modo que la participación sea "de manera segura desde el punto de vista sanitario, que es lo que hoy día más nos preocupa".