El ex diputado y ex ministro vocero de Gobierno Jaime Bellolio (UDI) aseguró en El Primer Café que la centroderecha está a favor de que Chile tenga una nueva Constitución, pero "no la que propuso" la Convención Constitucional. Según su análisis, "las personas no quieren un país divido forzosamente" y tampoco que "las traten de arribistas o 'fachos pobres' porque votan Rechazo". Quienes se inclinan hacia esa posición lo hacen "porque ven sus distintas alternativas y no les convence la lógica de puño en alto, radical, que se habló sólo entre las izquierdas... El problema es la lógica radical e identitaria (del texto), la que no funciona para la mayoría del país", sentenció.

