Comisiones del Senado debaten proyecto de paridad, escaños reservados e independientes

Las comisiones unidas de Constitución y la especial de Mujer del Senado debaten este lunes el proyecto sobre paridad de género, de escaños reservados para pueblos originarios y facilidades para independientes para el proceso constituyente.

La instancia conjunta aborda el texto impulsado por diputadas de Renovación Nacional y que fue aprobado en diciembre pasado en la Cámara de Diputados.

La sesión se realiza justo después de que hoy se conociera que Chile Vamos logró un acuerdo interno sobre la materia, en medio del tenso momento que vive tras el apoyo de RN y Evópoli a dicho proyecto en la votación en la Cámara Baja, lo que provocó que la UDI congelara su participación en el bloque oficialista.

El acuerdo, entre otros puntos, propone que en el caso de la participación de mujeres, existan listas cerradas por distritos y que, para garantizar la paridad, debe ser tipo "cebra", es decir, alternando entre hombre y mujer.

Senadora Aravena apoyará acuerdo oficialista

La senadora Carmen Gloria Aravena (ex Evópoli), integrante de la Comisión Especial de Mujer, apuntó su apoyo a lo acordado por el oficialismo en desmedro del proyecto que salió de la Cámara de Diputados.

Planteó que "si va a haber personas representadas por arrastre de mujeres, aseguro que no lo van a pasar bien", ejemplificando con su propia situación, considerando que llegó al Senado arrastrada por la votación objetiva por Felipe Kast (Evópoli) en La Araucanía, pese a que ella sacó menos votos que otros candidatos.

"Yo no lo he pasado bien, lo he pasado pésimo. Tengo más de 70 proyectos postulados, cuatro comisiones, una impecable labor, y da lo mismo, hasta que termine mi labor voy a ser una senadora arrastrada (en la elección parlamentaria); es lo que no me parece que vivan otras mujeres en el país", expuso.