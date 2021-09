Constituyente Aguilera anunció acciones legales contra Carabineros

La convencional Tiare Aguilera anunció acciones legales contra Carabineros, luego del procedimiento en un presunto "contexto de violencia intrafamiliar" en el que fue detenida violentamente ayer. La constituyente fue arrestada por el uniformado Fabián Colpihueque, quien la redujo presionándole el cuello, acto que quedó filmado en video y que le valió la expulsión de la policía.

En una declaración ante la prensa, la representante rapanui reiteró que "no se trata de una situación de violencia intrafamiliar", a la vez que reprochó el actuar policial. "Lamentablemente el procedimiento fue muy violento, excesivo, ilegítimo e ilegal. Vamos a entablar todas las acciones pertinentes, tanto administrativas, legales y sancionatorias para esclarecer los hechos. Se efectuó un reclamo formal ante la 18ª Comisaría, y se está llevado una investigación", sostuvo, apuntando que "no se trata de un caso particular, no es la responsabilidad de un carabinero en particular, sino que es una responsabilidad institucional".

Al inicio de la sesión del pleno de hoy, la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, solidarizó con Aguilera y se dijo conmovida con lo ocurrido la última jornada.