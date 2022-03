El convencional constituyente del Partido Comunista Marcos Barraza denunció en redes sociales que fue agredido por "fanáticos de la ultraderecha" a la vez que compartió un video con el incidente donde se ve a una mujer agrediendo al constituyente en plena calle. "Esto no me amedrenta, al contrario me refuerza a seguir construyendo un país sin fanatismos", afirmó. La mujer finalmente fue detenida, informó Carabineros.

