Convencionales marcharon hasta la Moneda para entregar carta tras muerte de comunero

Los convencionales constituyentes de escaños reservados marcharon desde la sede del el ex Congreso Nacional en Santiago hasta el palacio de La Moneda con el fin de entregar una carta al Presidente Sebastián Piñera, luego de la muerte de un comunero mapuche el miércoles en Huentelolén.

En la sesión extraordinaria de la Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas se guardó un minuto de silencio por lo ocurrido y la convencional Natividad Llanquileo leyó parte de dicha carta.

"Señor Sebastián Piñera, Presidente de la República de Chile, los 17 escaños reservados de pueblos y naciones preexistentes al Estado rechazamos categóricamente el estado de emergencia constitucional en el territorio histórico mapuche decretado por el gobierno que usted preside", expresó.

"El asesinato de Jordan Liempi, ocurrido el día de ayer en Huentelolén, y los niños y adultos gravemente heridos son de su exclusiva responsabilidad", expuso la carta. Junto con esto los convencionales de escaños reservados exigen no extender el estado de excepción constitucional en las cuatro provincias del Biobío y la Araucanía.

REACCIONES

La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, repudió "enérgicamente esa política racista, violenta del Estado y del Gobierno, que está afectando a nuestras comunidades".

"La Convención Constitucional está trabajando en función de instalar la plurinacionalidad donde se respeten los derechos de las naciones originarias, la legítima defensa del territorio, de las tierras, de la autonomía, de la autodeterminación por la vía política y no por la vía de la represión, como lo ha instalado el Gobierno", agregó.

"Yo trabajaba con esas personas. Me acogieron por 12 años, llevo 12 años trabajando en ese territorio. No soy mapuche, pero puedo decir con toda honestidad que me afecta. Hay una niña de 9 años herida, no sé cómo pueden decir que esa niña es parte del terrorismo", declaró Vanessa Hoppe, convencional por Apruebo Dignidad

Por otra parte, Ruggero Cozzi, convencional por Renovación Nacional dijo que el joven mapuche que falleció "no era un simple comunero, era un weichafe, un guerrillero, entonces no vengamos ahora con lágrimas de cocodrilo. Lamentablemente las declaraciones de la presidenta Elisa Loncon ayer y del resto de los representantes de los escaños reservados son súper imprudentes".