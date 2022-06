Derecho a la vivienda: Presidente Boric cargó contra "fake news" del Rechazo

A casi dos meses de que se realice el plebiscito del próximo 4 de septiembre, el Presidente Gabriel Boric llamó este miércoles a evitar noticias falsas ("fake news") sobre la propuesta de nueva Constitución en las redes sociales, al derribar una mentira que aseguraba que el borrador establece que las viviendas no se pueden heredar.

El Mandatario estaba compartiendo con 132 familias beneficiarias de la entrega del conjunto habitacional "Sueños del Norte" de Arica, en la segunda jornada de su gira por el norte del país, cuando abordó el asunto con micrófono en mano.

"Me dijeron una cuestión que me preocupó. Me mostraron un artículo de Internet en donde decía de que la nueva Constitución no va a permitir que las casas pasen a sus familias, que se hereden. Acá cada uno tiene el derecho a votar como quiera y las opciones son legítimas, pero eso es mentira", dijo Boric a los vecinos.

El Jefe de Estado recalcó a las familias que "la vivienda que ustedes están adquiriendo acá es suya y, si en algún momento fallecen, estas son heredables a sus familias. Quiero decirlo de manera muy clara para que discutamos en torno a la propuesta de nueva Constitución con verdad, con hechos".

"No crean en las mentiras que andan circulando por Internet. Infórmense bien, voten informados. Ese es el rol que tenemos como Gobierno y eso es lo que vamos a estar difundiendo", concluyó.