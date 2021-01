Día clave para la lista única: Evópoli y RN definen hoy alianza con Kast

La coalición oficialista, Chile Vamos, está a la espera de lo que ocurra esta tarde en los consejos generales de Evópoli y Renovación Nacional, programados para las 19:00 horas, que definirán la posible alianza con el Partido Republicano -dirigido por José Antonio Kast- para llevar una lista única de candidatos a la Convención Constitucional, a cuatro días del cierre del plazo de inscripción, que vence el próximo lunes.

En El Primer Café, Cristián Valenzuela, miembro del Partido Republicano, criticó al presidente de Evópoli, Andrés Molina, por condicionar el pacto electoral con su colectividad a la recepción del "currículum" de cada precandidato que proponen.

"Difícilmente nos puede notificar por la prensa y más encima dar un ultimátum si no ha habido disposición a escuchar (...) Lamentablemente, a esta hora tengo toda la impresión de que no va a haber acuerdo", aseguró.

El diputado y vicepresidente de Evópoli, Francisco Undurraga, uno de los legisladores de la colectividad que rechaza el pacto, respondió los cuestionamientos y confirmó que "no ha llegado ninguna lista" de precandidatos del Partido Republicano.

"Tampoco vamos a aceptar que nos señalen como culpables de una ruptura si es que no ha llegado una lista, como ha sucedido. Si no llegan los nombres, no tenemos que ratificar", dijo el parlamentario.

Undurraga precisó que si llega la nómina, "vamos a tratar con la responsabilidad y el criterio que se merece la proposición de José Antonio Kast", pero advirtió que dentro de Evópoli "hay claramente distintas posturas en relación a esa materia".

Desde Renovación Nacional, en tanto, el diputado y vicepresidente de la colectividad, Tomás Fuentes, llamó a abrazar un acuerdo con Kast.

"Si Republicanos no está pidiendo mucho, lo primero que yo invitaría es a que Chile Vamos, que ya está casi todo convencido y sólo faltaría Evópoli, recoja el guante republicano y entienda que darle un cupo no significa que nos estamos derechizando, sino que estamos siendo inteligentes en enfrentar unidos el proceso constituyente, que va a ser lo más importante en quizás los próximos 30 ó 40 años", sostuvo.