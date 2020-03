Diputada Núñez y paridad: El objetivo es que la nueva Constitución esté lo más legitimada posible

La diputada de RN Paulina Núñez valoró en El Diario de Cooperativa la aprobación en el Congreso de la reforma constitucional que garantiza que haya la paridad de género en un hipotético órgano constituyente, afirmando que el objetivo es que "la nueva Constitución esté lo más legitimada posible".

"A mí no me cabe en la cabeza una convención que no sea mitad mujeres y mitad hombres", aseveró, sosteniendo que "acá nosotros tenemos un objetivo, que es que la nueva Constitución esté lo más legitimada posible, que no existan dudas, que no existan peros, que no existan argumentos que el día de mañana también te la vayan a cuestionar".

La opción que obtuvo el consenso establece la igualdad en la asignación de escaños para hombres y mujeres en el hipotético órgano que redacte una nueva Carta Magna, si se aprueba la redacción en el plebiscito del próximo 26 de abril, para lo cual se corregirán, si fuera necesario, los candidatos electos en los distritos en los que no exista un número equitativo de cada género anteponiendo a los del género menos votado hasta obtener la paridad.

La legisladora, uno de los votos claves de Renovación Nacional para que la iniciativa fuera despachada desde el Congreso, afirmó que de cara al plebiscito "lógicamente nos estamos poniendo en la posición de que gane el 'Apruebo', en mi caso y muchos de nosotros (en RN) vamos a trabajar por aquello, creemos que es una salida institucional a esta profunda crisis que estamos viviendo, pero hay que tener las normas claras antes de iniciar cualquier votación en materia del proceso constituyente".

"No hay sistemas perfectos"

Ante los cuestionamientos surgidos desde el propio oficialismo donde sostienen que "se mete la mano a la urna" con esta reforma constitucional, Núñez admitió que "no hay sistemas perfectos", recordando los casos del sistema binominal y el sistema proporcional.

"En esta oportunidad, el sistema lo que busca es hacer una corrección tal cual como opera en los dos sistemas que ya nombré, pero de género y, por lo tanto, si eventualmente se queda alguien que tiene más votos en la casa con tal de que entre el otro género subrepresentado, lo vamos a hacer con tal de que una eventual constitucional ni más ni menos, porque estamos hablando del organismo que va a discutir al nueva Constitución, pueda ser discutido con mitad hombres y mitad mujeres", expresó.

Núñez detalló que, tras correcciones, las listas de los candidatos iniciarán con una mujer, "o sea, la primera inscrita va a ser una candidata, luego habrá un candidato y así sucesivamente".

"Si bien se establece paridad, eventualmente a lo que vamos a llegar es una fórmula de tener al menos un 44,5 por ciento de mujeres en la convención, pero para, por ejemplo, la ONU se considera un parlamento paritario sobre el 40 por ciento. Por lo tanto, cumpliríamos con estándares interraciales", destacó.