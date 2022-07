Domínguez catalogó como "artificial" la polémica por cambio de concepto en el borrador

El vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, expresó que "si hubiéramos vislumbrado que hubiera podido haber algún problema en esta dirección, hubiéramos tomado una definición distinta", luego de que Hernán Larraín Matte (Evópoli) acusara a la mesa de hacer modificaciones al borrador del texto, aunque catalogó esta polémica como "artificial".

La última jornada, el convencional de Chile Vamos denunció que que la mesa directiva cambió un concepto en el borrador de la nueva Constitución, criticando esto y apuntándolo como un "acto abusivo y antirreglamentario", acusando que no se respetó "la voz del Pleno".

Específicamente, el texto aprobado por el Pleno señala: "Los pueblos y naciones preexistentes al Estado deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución", mientras que lo modificado cambia la parte de "pueblos y naciones preexistentes" por "los pueblos y naciones indígenas".

"La expresión 'pueblo indígena' aparece más de 30 veces en el texto y una vez se pasó que decía 'pueblos preexistentes', y la propuesta que hizo la mesa fue eliminarlo y lo votó con todos los votos a favor, salvo el del convencional (Hernán Larraín Matte)", explicó Domínguez.

Aunque señaló que "por cierto que si hubiéramos vislumbrado que hubiera podido haber algún problema en esta dirección, hubiéramos tomado una definición distinta, pero la verdad es una polémica, a mi juicio, tan artificial que ni siquiera vislumbré que pudiera generar una controversia de esta magnitud".

CONVENCIONALES DE PUEBLOS ORIGINARIOS DEFIENDEN DECISIÓN

Incluso desde el pueblo mapuche, la convencional Rosa Catrileo defendió el trabajo en la mesa y apuntó que "no tiene por qué pedir permiso de las decisiones que toma porque las toma con conocimiento de causa, hay argumentos que ellos han presentado en este momento de decisión del Pleno, así es que no tenía nada que explicar".

"Se explica esta polémica por la intención de seguir usando los derechos indígenas como campaña del Rechazo, y eso vamos a tener que estar preparados desde aquí en adelante para que en cada momento que se hable de derechos indígenas vamos a tener que estar explicándolo", agregó.

El vicepresidente adjunto Luis Jiménez, perteneciente al pueblo aymara, recalcó que esta medida "no genera ningún cambio de fondo porque pueblos y naciones preexistentes al Estado, uno ve la historia fidedigna de los debates, que siempre se quiso referir a pueblos y naciones indígenas, sólo que se usó ese concepto porque aún no estaba estandarizado para todos los articulados, y ahora ya no son 30 veces que usamos el término sino que 31".

LA DERECHA SIGUE SU CRÍTICA

Por su parte, Larraín Matte reiteró esta jornada lo que la mesa está haciendo "es meterle la mano al texto y con eso ensucia al proceso, entonces por favor, para qué...", cuestionó, y añadió que "en una segunda intervención señalé con claridad que, de avanzar, lo que se iba a crear era una polémica pública y que iba a afectar a la mesa y a la Convención en su credibilidad, y fui súper claro y taxativo, y a pesar de todas las advertencias, la mesa siguió adelante".

Finalmente, las críticas continúan desde la derecha, y el convencional Manuel José Ossandón (RN) indicó que "esto es un escándalo", porque a su juicio "no hay ninguna interpretación al reglamento, el que define cualquier cambio es el Pleno, no la mesa directiva. A esta altura la verdad eso sí no sorprende, la mesa directiva comete y comete errores".