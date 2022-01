El ex ministro Nicolás Eyzaguirre (PPD) planteó en El Primer Café que la gran cantidad de independientes en la Convención Constitucional complicó la posibilidad un gran acuerdo para renovar la directiva esta semana. A su juicio, hubiese sido mejor que ellos "se asociaran a los pactos para tener un referente de hacia dónde querían mover la pelota, y no a una lista que en principio no te decía nada". En definitiva, "la forma en que está organizada la Convención hace difícil ponerse de acuerdo", por lo que Eyzaguirre llamó a sus integrantes a "hacer un esfuerzo enorme por tratar de evitar la dispersión entre múltiples grupos".

LEER ARTICULO COMPLETO