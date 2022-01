Dada la gran cantidad de partidos de Apruebo Dignidad y de Nuevo Pacto Social que estarán detrás del Gobierno de Gabriel Boric, el ex ministro Nicolás Eyzaguirre (PPD) advirtió que "las dificultades de agregación son completamente gigantescas, porque tienes sentado a la mesa un número inmanejable de contrapartes". Por lo mismo, llamó a la Convención Constitucional a legislar en la línea de "producir un número finito, relativamente limitado, de partidos", con el fin de que, "cuando se tomen las decisiones, haya un número de jugadores con los cuales poder pactar que sea manejable. De lo contrario, tenemos la Torre de Babel más total". Para el ex titular de la Segpres, "es falsa esta idea de que hay más representación ciudadana cuando tienes completamente segmentado el Parlamento", y la idea de "sentar a decenas de personas en 'la mesa final' es incorrecta". Eyzaguirre enfatizó que "hay un conjunto de temas que nos rigen a la nación toda, y tienen que resolverse con un número finito de jugadores, porque si no es imposible (...) lo que no podemos tener es a todos decidiendo todo al mismo tiempo".

