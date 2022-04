Fuad Chahin: De la Convención debemos salir con una mejor democracia y no con una más vulnerable

El constituyente de la Democracia Cristiana (DC) Fuad Chahin expresó que en la Convención Constitucional "en algo no podemos fallar, en que tenemos que salir con esta Constitución con una mejor democracia, y no con una democracia más vulnerable".

En conversación con Cooperativa, Chahin valoró cómo se empieza a avanzar en el órgano constituyente, en "cómo nosotros vamos complementando la democracia representativa con elementos de democracia más participativa, y cómo lo vamos haciendo también con equilibrio, con responsabilidades, que no sea una sustitución, que no termine debilitando más la democracia representativa".

Respecto a los plazos acotados que tienen en la Convención, el ex timonel DC aseguró que "tenemos que tener la capacidad de tener un proyecto de Constitución que sea moderna, de vanguardia, que dibuje un Estado social y democrático de derecho, que nos permita tener una democracia más sólida y tener un catálogo de derechos actualizado" y que, en esta línea, apuntó que "ahí es donde debiéramos concentrarnos" y que las señales del Pleno "son claras de que no debiéramos seguir gastando el poco tiempo que tenemos en normas que claramente no generen grandes consensos, que no tengan votación de dos tercios".

"Los votos de los convencionales han demostrado que no son manzanas que están en un cajón, que se llevan para un lado y otro, yo espero que, por lo menos en la votación en particular, se revisen algunos aspectos del sistema político, porque en algo no podemos fallar, en que tenemos que salir con esta Constitución con una mejor democracia, y no con una democracia más vulnerable a las aventuras autoritarias, al populismo", dijo.

Esta semana la Comisión de Sistema Político de la Convención llegó a un acuerdo sobre el diseño de la conformación de poderes del Estado, en donde se desechó la figura de una vicepresidencia y, respecto al Poder Legislativo, se definió que una "Cámara de Regiones" será el organismo parlamentario paralelo al "Congreso de Diputados", en la línea de un bicameralismo asimétrico.

En esta línea, Chahin sostuvo que no hay que pensar en un Senado, pero reiteró la idea de mantener el bicameralismo asimétrico "en que una sola sea la Cámara de origen, la otra sea Cámara revisora, pero de todas las materias, con plazos para dar mayor velocidad al proceso, pero me parece que por una parte, como necesario contrapeso del sistema político, y además como expresión de la voz de las regiones, de los territorios, de la discusión legislativa nacional, no se puede tener una segunda Cámara que sea decorativa".