El convencional del Distrito 19 Felipe Harboe (Lista del Apruebo) fustigó en El Primer Café que sus pares de la Comisión de Derechos Humanos plantearan levantar la reserva de los testimonios de la Comisión Valech. Recordando las "vejaciones brutales" contenidas en ese informe, del que fue depositario legal desde la Subsecretaría del Interior, planteó que "no podemos revictimizar a gente que hoy día es adulto mayor o ha fallecido exponiendo esos casos". El PPD agregó que si alguien está de acuerdo con que su caso sea publicado, "está en todo su derecho, pero no me parece que la Convención ni nadie pueda arrogarse romper esa reserva, que fue condición para declarar".

LEER ARTICULO COMPLETO