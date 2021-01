Independientes No Neutrales inscribirá 70 constituyentes por 19 distritos

El coordinador de Independientes No Neutrales, Rodrigo Jordán, aseguró que el movimiento tendrá cerca de 70 candidatos en al menos 19 distritos para la Convención Constitucional.

Este lunes 11 vence el plazo para inscribir las candidaturas para la Convención Constitucional, tanto de independientes como de los partidos, y desde Independientes No Neutrales aseguraron que "vamos a tener inscritos en 19 distritos, pueden ser 18 o 20, pero en 19 vamos a tener listas completas" con cerca de 70 candidatos.

Jordán detalló que "en cada distrito van a ver una o dos listas de independientes, y en realidad no sabemos si los otros independientes han conseguido las firmas", dijo Jordán, quien cuestionó que esta situación llevará a "un riesgo de dispersión bastante grande" de votos.

A esto se suman las listas de los partidos políticos que serán al menos tres: oficialista y dos de oposición y Jordán señaló que "el sistema electoral lo que busca es la congregación, que la gente se junte en listas y eso el mundo de la oposición no lo logró hacer".

"Estuvimos siempre dispuestos a conversar con ellos, en la medida que si ellos hacían eso y se hacia una gran lista, pero como eso no ocurrió nos fuimos al mundo de independientes, pero eso no fue una decisión entre cuatro paredes: los distritos autónomamente nos fueron diciendo uno a uno y poco a poco que no querían vincularse con los partidos políticos, entonces ahí vienen la estrategia electoral", aseguró.