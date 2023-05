"La gran conquista": Comisión Experta destacó aprobación de Estado social y democrático de derecho

Los integrantes de la Comisión Experta del proceso constituyente valoraron la aprobación de forma unánime del artículo que declara que Chile es un "Estado social y democrático de derecho"

Alexis Cortés, comisionado del PC, destacó que "el Estado social y democrático de derecho creo que es la gran conquista del largo proceso constituyente y permite afirmar realmente que estamos ante una nueva Constitución, porque supone un giro, un cambio significativo de lo que nosotros estamos acostumbrados respecto del Estado actual, que es un Estado que solo interviene cuando los privados no lo quieren hacer".

"Un Estado social y democrático de derecho es un Estado que se define por los derechos que garantiza, que no puede rehuir las necesarias garantías de sus derechos y que por lo tanto no debe permitir la mercantilización de los mismos y lo que debe procurar es que a través de esos derechos se alcancen mayores grados de justicia y de igualdad social", añadió.

Por su parte, Jaime Arancibia (RN) comentó que "el Estado social de derecho es una respuesta a ese modelo más liberal de Estado y dice 'no, para mí un Estado justo no es solamente aquel que se encarga de preocuparse de la seguridad ciudadana o de administrar justicia a través de los tribunales. Yo también me voy a preocupar como Estado de satisfacer o fijar un piso mínimo de garantías en cada uno de estos derechos sociales, para que nadie se quede atrás'".

"Refleja en ese sentido el sentido de comunidad y para eso vamos a consagrarlo de forma tal que el legislador se encargue de que aquellas personas que no tienen los medios necesarios para poder salir adelante no se queden atrás y puedan incorporarse también a la vida nacional", destacó.

Durante esta jornada, el pleno debatirá y votará los contenidos del capítulo 2 del anteproyecto, que incluye temas como nacionalidad y ciudadanía, estados de excepción y los derechos y deberes de los ciudadanos.