Loncón y Bassa proponen sistema de patrocinios para ampliar la mesa directiva

La presidenta de la Convención Constitucional (CC), Elisa Loncón, y su vicepresidente, Jaime Bassa, propusieron un sistema de patrocinios para ampliar la mesa directiva.

Tanto Bassa con Loncón proponen que los electos cuenten con 21 patrocinios de los mismos constituyentes.

Algunos convencionales de la Lista del Pueblo y de escaños reservados han criticado la propuesta debido a que esto facilitaría la incorporación de Vamos por Chile, por lo que piden que se repita la elección papal, es decir, que se vuelva a votar -puesto por puesto- hasta que el respectivo candidato logre una mayoría absoluta.

"¿Será que cada vez que nos encontremos en un punto en el que tengan la necesidad de tener representación tengamos que buscar la forma de incluirles? ¿Entonces será que en todo el proceso tenemos que mejorar las formas para que tengan representación?... No me parecce transparente", señaló Alejandra Pérez (Lista del Pueblo).

Ruth Hurtado (Vamos Por Chile), en tanto, aseguró que nadie "ha pedido que nos regalen nada. Todos los que hemos llegado aquí ha sido por mérito propio. No todos tenemos los privilegios que tienen otros como aquí señalan".

"No buscamos una vicepresidencia, no la hemos solicitado; no queremos que nadie nos regale nada. Todo lo que tenemos es gracias a nuestro esfuerzo".

FRENTE AMPLIO APOYA LA IDEA

Desde el Frente Amplio respaldaron la propuesta de la mesa, con el fin de que todos los sectores que componen la convención estén representados en las vicepresidencias.

"La forma de elección de la mesa será legítima en la medida que esta convención la legitime, tal como lo hicimos con el modo de elección de los miembros de las comisiones y por eso apoyo la propuesta de la mesa", señalo el convencional Ignacio Achurra.

"Quisiera decir que yo quiero vencer política, cultural y electoralmente a la derecha porque su valores e ideas no me representan, pero no quiero excluirla de los espacios", agregó.

Cabe recordar que la Convención, en una de sus primeras resoluciones, decidió ampliar su mesa directiva a nueve integrantes.