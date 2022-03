Los derechos de la naturaleza llegan al borrador de la nueva Constitución

El Pleno de la Convención Constitucional, organismo a cargo de redactar la nueva Carta Magna del país, aprobó este viernes una serie de artículos propuestos por la Comisión de Medio Ambiente sobre temas del cuidado de la naturaleza y los deberes del Estado en este aspecto, plasmándolos en el borrador del texto final que se plebiscitará este año.

La comisión debió reformular la forma de trabajo y la propuesta en reemplazo del fallido informe original, después de que el 4 de marzo la asamblea le aprobara un inciso de 40 artículos. Así, la instancia tenía en total 39 artículos y medio que reenviar, pero eligió menos de un cuarto del total, los que fueron votados hoy.

Uno de los artículos visados esta tarde consagra que "la naturaleza tiene derecho a que se respete y proteja su existencia, a la regeneración, a la mantención y a la restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos, que comprenden los ciclos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad".

De esta forma, Chile se convertiría en el segundo país que reconoce los derechos de la naturaleza en su Constitución, después de Ecuador (2008).

Por otro lado, el articulo noveno establece que "la ley podrá establecer restricciones al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente y la Naturaleza".

Otro de los artículos constitucionales aprobados da alusión a que "es deber del Estado normar y fomentar la gestión, reducción y valorización de residuos, en la forma que determine la Ley".

También se suma el texto constitucional propone que "son principios para la protección de la Naturaleza y el medio ambiente, a lo menos, los principios de progresividad, precautorio, preventivo, justicia ambiental, solidaridad intergeneracional, responsabilidad y acción climática justa".

Otro del los artículos establece que "es deber del Estado adoptar acciones de prevención, adaptación, y mitigación de los riesgos, vulnerabilidades y efectos provocados por la crisis climática y ecológica".

Además, se suma el inciso que señala que "el Estado y sus organismos promoverán una educación basada en la empatía y en el respeto hacia los animales".

A la vez, se aprobó que "los animales son sujetos de especial protección. El Estado los protegerá, reconociendo su sintiencia y el derecho a vivir una vida libre de maltrato".

También se suma el artículo que menciona que "El Estado protege la biodiversidad debiendo preservar, conservar y restaurar el hábitat de las especies nativas silvestres, en tal cantidad y distribución que sostenga adecuadamente la viabilidad de sus poblaciones en la Democracia ambiental. Se reconoce el derecho de participación informada en materias ambientales. Los mecanismos de participación serán determinados por ley".

MALTRATO ANIMAL

La discusión del Pleno se centró también en el maltrato hacia animales.

"El rodeo es maltrato aquí, como las corridas de toro lo son en España. Aunque algunos acá lo defiendan y les parezca bonito, la verdad es que para muchas personas es un espectáculo sádico, en el que se aplaude y disfruta de los golpes a un animal, de su desesperación de su indefensión, de su sufrimiento", sostuvo la convencional Bárbara Sepúlveda (Partido Comunista).

Por su parte, el constituyente Cesar Valenzuela (Partido Socialista) indicó que "esta normativa no impide comer carne, ni controlar las plagas, tampoco es incompatible con las formas de vida campesina. Esta norma es incompatible con la crueldad, con el maltrato y el sometimiento innecesario con condiciones de sufrimiento".

Por otro lado, el convencional Manuel José Ossandón (Renovación Nacional) indicó que "si no les gusta el rodeo, no vayan. Pero no vengan aquí a señalar en base a prejuicios que existen maltratos cuando nunca han asistido personalmente y corroborado el cuidado que existe de parte de los hombres de campo. El que no sepa lo que es destetar un ternero u ordeñar una vaca, no venga a dar cátedra de lo que es el maltrato animal cuando dejan a un gato o perro encerrado en un departamento, eso sí es maltrato animal".

La coordinadora de la Comisión de Medio Ambiente, Camila Zárate, explicó que "no es el alcance" de la instancia establecer si el rodeo son inconstitucionales o no, porque "lo que estamos estableciendo ahora es que existe un deber del Estado de proteger el derecho a no ser maltratados. Lo que tiene que haber ahora es un proceso posterior a nivel del legislador en determinar cuándo se está vulnerado ese derecho".

"Si existen prácticas que sometan a los animales a maltrato, entonces esas prácticas deben ser revisadas. Si es verdad que esa práctica no maltrata, entonces no sería inconstitucional", explicó.

El convencional Rodrigo Álvarez (UDI), en tanto, planteó que "la precisión de este artículo va a estar sin duda alguna determinada en el futuro por la ley. De hecho, por ejemplo, hay mandatos en esa línea. Por lo tanto, habrá que estudiarlo en el tiempo, habrá que analizar en el tiempo las consecuencias de cada uno de esos elementos".

"Yo creo que es mejor, en todo caso, la redacción actual que la que teníamos hace algunas semanas atrás", destacó.