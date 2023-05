Luis Silva se declaró dolido por la funa de su hermano cineasta

El militante republicano Luis Silva Irarrázaval, quien consiguió 707 mil votos y logró la primera mayoría nacional en la elección de consejeros constitucionales, reconoció estar dolido por la "funa" que le hizo su hermano cineasta en redes sociales.

Sebastián Silva, director de películas como "La nana" y "La vida me mata", calificó al futuro constituyente como un "peligro nacional", al reproducir una declaración suya en la que afirmaba, aludiendo a su condición de numerario del Opus Dei: "Evidentemente no puedo separar mis posiciones en las cuestiones culturales, valóricas o sociales de mi dimensión religiosa".

Entrevistado en CNN Chile, y consultado por si le duele dicho calificativo, Luis Silva contestó: "Un poco, sí".

Aclaró que las palabras del artista no son una broma: "Él lo dice muy en serio. No me sorprende (que lo haga ahora), porque ya me lo ha dicho antes en distintos tonos (...) Es fruto de las diferencias que tenemos en materia política" .

Contrapreguntado respecto al hecho de que otra hermana, Valentina, haya replicado el mensaje de Sebastián Silva, el futuro constituyente indicó que "es un muy buen ejemplo de cómo el pluralismo se ha vivido en mi familia".

"Definitivamente no existe desde mi parte el ánimo de referirme a ninguno de mis hermanos como un peligro nacional. Aprovecho esta oportunidad para dejar muy en claro que el cariño a mi hermano y la admiración por él es total", indicó.