Marcela Sabat: La violencia está generando muchos vuelcos en el Plebiscito

A semanas de que inicie la campaña para el Plebiscito de octubre, la senadora RN Marcela Sabat manifestó su preocupación por un eventual agravamiento de las críticas y "funas" a políticos de todos los sectores, pues tal escenario podría provocar un cambio en sus votos el 25 de octubre.

La ex diputada, quien fue designada por su partido para reemplazar al canciller Andrés Allamand en la Cámara Alta, afirmó a La Tercera que si bien mantiene su respaldo al Apruebo, en los próximos meses se dará "un debate muy encendido", al igual que "un ambiente de polarización con menos tolerancia a las diferencias; pero lo que no puede pasar es que se tomen decisiones en base al miedo".

"Me refiero a las funas, me refiero a las amenazas, me refiero al temor que hoy pueden sentir legítimamente muchos dirigentes políticos cuando emiten su opinión. Hoy prácticamente no hay ningún político que no esté amenazado de muerte por pensar como piensa, y eso en un contexto democrático, no puede existir. Quizá ese debería ser el primer nudo a desatar en vísperas del Plebiscito. No podemos llegar al punto que nosotros -parlamentarios y políticos- tengamos que cambiar nuestras convicciones, porque estamos sujetos al miedo o a la inseguridad", enfatizó.

Aludiendo al cambio hacia el Rechazo de personeros de Evópoli y del propio vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, la parlamentaria planteó que "la violencia que ha existido en el último tiempo está generando muchos vuelcos en el Plebiscito y espero que el miedo no sea un elemento que vaya a poner en peligro la votación o que vaya a cuestionar una convicción que es muy legítima, que es creer que Chile necesita un nuevo pacto social".

En ese sentido, coincidió con el llamado a terminar con la violencia en procesos democráticos que hizo el Presidente Sebastián Piñera en su última Cuenta Pública, afirmando que este "va en la misma línea de lo que esperamos todos".

"Si se relativiza o se contextualiza la violencia como medio de presión, que no es lo mismo que la crítica por Twitter, el proceso perderá su potencial objetivo que es la regeneración de la convivencia democrática en nuestro país. Eso es lo que más me preocupa, que entendamos que en un Estado de derecho, tenemos derecho, valga la redundancia, a tener visiones políticas distintas frente al proceso constituyente", concluyó Sabat.