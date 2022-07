Marco Moreno ve riesgo en la estrategia presidencial: "El resultado del plebiscito es a Boric como el estallido social a Piñera"

Riesgoso para su figura y su mandato es, en opinión de analistas políticos, el protagónico rol que el Presidente Gabriel Boric ha asumido en las últimas semanas en torno al Plebiscito constitucional de salida, del próximo 4 de septiembre.

Siendo todavía diputado, el actual Mandatario fue uno de los impulsores del gran "Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución" que permitió abrir el camino constituyente y defendió fervientemente el cambio, aunque desde que es Jefe de Estado ha moderado su discurso y ha asegurado que "es legítimo apoyar cualquiera de las dos" opciones.

Sin embargo, desde que anunció su visión sobre lo que debiera ocurrir después del referéndum en caso de ganar la opción del Rechazo, Boric ha reforzado sus apariciones públicos, con una serie de actividades en terreno en las que ha leído pasajes de la propuesta constitucional y ha firmado ejemplares que imprimió el Ejecutivo para el proceso de difusión.

Desde que arrancó la campaña, el Gobierno ha sido denunciado dos veces ante la Contraloría por supuesto intervencionismo, primero por diputados de Renovación Nacional y la semana pasada por el Partido Republicano, lo que derivó en la apertura de una investigación especial del ente fiscalizador.

Según la derecha, el Mandatario ha anotado varias situaciones que estarían en el límite de la prescindencia: desde la reunión que sostuvo con la directiva del Partido Socialista en La Moneda, luego de que el diputado Leonardo Soto asegurara que se trataba de un encuentro para coordinar la campaña del Apruebo, o cuando en la cuenta de Instagram del Presidente se compartió una gráfica que entregaba consejos para "convencer a tu familia de votar Apruebo", acompañada de una imagen del cantante Chayanne.

"No tengo ninguna duda de que el espíritu con el que hemos actuado no es en ningún caso de intervencionismo, sino de difundir información", enfatizó ayer Boric, frente a lo cual reiteró la sospecha que planteó el lunes, de que "parece que a algunos les molesta que se informe".

Dichos, reuniones y publicaciones en redes sociales que, según algunos, han estrechado la asociación entre el Gobierno y el referéndum, que hace poco tiempo el propio Presidente buscó separar cuando aseguró que el éxito de su gestión "no es algo que esté sujeto al resultado del plebiscito".

"El estallido social es a Sebastián Piñera como el resultado del plebiscito es a Gabriel Boric", afirmó el cientista político Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central.

Según el analista, "parece difícil que pudiera hacer algo distinto que lo que está haciendo hoy día el Presidente Gabriel Boric. No había otro camino, dado que desde antes de que asumiera la Presidencia de la República se había instalado un efecto de asociación entre el proceso constituyente y su Gobierno".

"De alguna manera, si el resultado es adverso, va a tener una fuerte crítica de su propio sector. En realidad, está actuando más bien por acción para evitar que sea responsabilizado él y su Gobierno por acciones de omisión. Dado ese escenario, el Presidente y su Gobierno han decidido tener un rol mucho más proactivo, evitando cruzar la delgada línea que hay entre informar y adoptar una posición de no prescindencia", reflexionó Moreno.

PRESIONES

A juicio del sociólogo Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, el Presidente Boric "está quemando las naves y va en una dirección. Va a jugarse al 100 por ciento, en gran medida, por el Apruebo".

Si bien el académico aseguró que "eso probablemente no es nuevo, porque él siempre lo ha planteado y su Gobierno, de alguna manera, ha sido coherente en ese sentido", advirtió que "el problema es la contradicción que surge entre ser prescindente o neutro y no serlo".

"En algún momento también Boric podría tomar una posición más prescindente en la medida que perciba que esto está teniendo un impacto en la popularidad de su Gobierno, más allá de la que actualmente existe", señaló Guzmán.

"Si eso responde a algo que ha sido estratégico o más bien las circunstancias han empujado a esto, yo tengo la impresión que son más bien las circunstancias y las presiones que han surgido en este sentido", añadió.

CONDUCCIÓN POLÍTICA

Por su parte, el director del Instituto de Filosofía de la Universidad Diego Portales, Hugo Herrera, apuntó que "el principal problema de la intervención del Presidente Boric en este asunto es que el Gobierno está interviniendo -eso es más o menos evidente- sin una propuesta. O sea, está interviniendo como la barra, pero no interviniendo en tanto que es Gobierno".

"Uno lo que esperaría de un Gobierno es conducción política y eso significa, en concreto, que se ponga en todos los escenarios: si el Gobierno está por el Apruebo, que es lo que parece, por lo que está haciendo campaña, el mínimo razonable a partir del cual uno podría decir que el Gobierno está actuando con conducción política sería delinear rápidamente cuáles son los aspectos del proyecto que hay que cambiar, porque en eso hay un consenso más que amplio y eso uno no lo ve", sostuvo el profesor.

"Uno no ve la voluntad política del Gobierno de convertir a un documento, que a esta altura es partisano, que tiene enfrentado al país político en una polarización que no veíamos hace tiempo. El Gobierno tiene que conducir y destrabar la cuestión y eso no se está viendo", agregó.