Más de 50 constituyentes apoyaron una posible renuncia del secretario ejecutivo de la Convención

Más de 50 convencionales constituyentes apoyaron este martes la solicitud realizada por sus pares de pueblos originarios que exigieron la renuncia de Francisco Encina Morales, secretario ejecutivo de la unidad Secretaría Administrativa de la Convención Constituyente, nombrado por el ministro secretario general de la presidencia, Juan José Ossa.

A través de un comunicado, los asambleístas de las "primeras naciones" aseguran que Encina "mostró una falta de voluntad" en el cumplimiento de compromisos adquiridos en reuniones previas, lo que demuestra "la falta de capacidad de diálogo intercultural" que tiene el representante del Gobierno en este proceso.

Sobre esta situación, la constituyente mapuche Elisa Loncón, uno de los nombres que más suenan para liderar la Convención, afirmó que esperan la salida de Encina por no tener "las competencias" para dialogar con los pueblos originarios.

"La interlocución con Encina no nos permite una comunicación, porque no tiene las competencias jurídicas, culturales y políticas para interlocutar con las naciones originarias, que hemos llegado a la Convención para demandar nuestros derechos. Entonces nosotros pedimos que renuncie", indicó la representante mapuche en este proceso.

Además, Loncón detalló que una de las quejas contra el secretario ejecutivo de la Convención es que les negó "intérpretes" de sus idiomas para la ceremonia de investidura, algo que considera "una oportunidad del Estado para demostrar pluralidad".

"No hay justificación para la renuncia de nadie que esté trabajando en la Convención"

Por su parte, el Subsecretario General de la Presidencia, Máximo Pavez, aseguró que "no hay razones" para pedir la renuncia de Encina y que la unidad Secretaría Administrativa de la Convención Constituyente realiza "un trabajo ejemplar".

"Estamos en una situación de pandemia, aquí no es que nadie esté en un problema de no entender el tema cultural, simplemente estamos en una situación excepcional. Nosotros no podemos ni queremos hacer excepciones respecto de lo que está pasando en nuestro país", indicó la autoridad.

"En este contexto, la Secretaría Ejecutiva ha hecho un trabajo, a mi juicio ejemplar, que si existen diferencias políticas, lo entendemos pero creemos que no justifica la renuncia de nadie que esté trabajando en la Convención", puntualizó Pavez.

Propuestas de los constituyentes

En tanto, este grupo de constituyentes ha logrado algunos acuerdos de cara a lo que ellos esperan sea la ceremonia inaugural del próximo domingo.

Entre ellos está la aceptación del cargo se tome de manera individual -es la postura mayoritaria-, que esta se haga en un orden de aceptación descentralizado y que van a responder "que aceptan ocupar este cargo mandatados por los pueblos''.

También se solicitarán las banderas de Chile y de los pueblos originarios sin diferenciación ni rango jerárquico, esto para que los pueblos originarios no estén subordinadas a la bandera chilena. Además, que se incluya la bandera de la diversidad y que la ceremonia sea transmitida no sólo en lenguaje de señas, sino que en traducción a las lenguas de los pueblos originarios.

Por otra parte, hay quejas por temas logísticos, ya que existen constituyentes que tienen que viajar varias horas y días para poder asistir a este evento inicial, y que no saben todavía por cuánto tiempo deberán venir en primera instancia.

"Para que se sepa, hace dos días viene viajando la representante del pueblo Yagán, esas son 38-40 horas de navegación en buque para llegar recién a Punta Arenas y después tomar un vuelo Santiago", dio como ejemplo el constituyente Pedro Muñoz (PS).

El parlamentario dio cuenta también que "ellos incluso no saben cuántos días van a venir y por ahora tienen pasaje por dos días. Pero se había propuesto una idea de que cinco días iniciales, una vez constituido a partir del domingo, sería una un plazo prudente para que puedan funcionar estos días de trabajo intenso".

Encuentro entre alcaldes y constituyentes

En esta jornada, alcaldes y alcaldesas que asumieron recientemente sus puestos se reunieron con algunos constituyentes para lograr coordinar la participación ciudadana que pueda haber en este proceso.

"La idea que hemos conversado con los constituyentes, es esperar el reglamento que ustedes deben trabajar y comenzar a hacer cabildos temáticos, creo que esta escucha recíproca no debe perderse entre constituyente y comunas", afirmó la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro.

Por su parte, el convencional Jaime Bassa indicó que "es clave empezar a trabajar desde ya, más allá de lo que pueda señalar el reglamento de participación de la Constituyente, que puede estar listo en un mes, dos o tres".

"Las ganas de participación que vemos hoy día en la ciudadanía tienen que ser materializadas y concretadas pronto", puntualizó.