"Mi opinión me la reservo": Quinteros evitó entregar su postura sobre invitación a ex Presidentes

La presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, evitó entregar una postura este miércoles respecto a si se debe invitar o no a los ex Presidentes de la República al acto de entrega de la propuesta de nueva Constitución, aunque advirtió -de todas maneras- que sus electores "ya la conocen".

"Mi opinión personal me la reservo, la voy a dar en el Pleno. Mis electores la conocen", puntualizó la representante del colectivo Movimiento Sociales, un grupo en el que se ha trascendido el rechazo a estas invitaciones al evento, que se realizará el próximo 4 de julio.

Con esto, la líder del órgano constituyente se aleja de la postura más concreta del vicepresidente de la mesa, Gaspar Domínguez, quien la semana pasada adelantó que en esta ceremonia no podrán participar ex mandatarios y otras antiguas autoridades.

"Las opiniones emitidas por los vicepresidentes son las opiniones de los vicepresidentes en su rol de constituyentes. No hay una postura oficial (de la mesa) porque no lo hemos conversado aún. Mi opinión personal no la emito, porque cada vez que lo hago, se tergiversan las cosas y termino en un titular", subrayó la líder del órgano.

Este tema ha generado una evidente descoordinación entre los integrantes de la mesa directiva, algo que Quinteros atribuyó a una "controversia comunicacional", aunque fue discutido ampliamente en el Pleno de este martes.

Pese a que en un primer momento Quinteros había indicado que el tema de la lista de invitados en concreto no la habían visto, en esta jornada admitió que sí fue tratado en una reunión, y que se llegó a un acuerdo de no incluir a personas que no estuvieran en el ejercicio de sus cargos.

"Llegué el lunes a Santiago, así que no estuve presente: reconstruí la historia, hablé con el secretario, que es el ministro de fe también, y si bien algo se intentó conversar, no hubo una conversación amplia, que es lo que queremos para mañana", matizó en esta jornada Quinteros, explicando que en esa instancia "se vio la lista de invitados de la mesa: se definieron 23 personas, después se cerró la discusión y se votó".

La opción de invitaciones para esta ceremonia se va a volver a conversar este jueves al interior de la mesa directiva de la Convención.

Por otro lado, este jueves comenzará la distribución de 400 mil ejemplares impresos de la guía práctica para entender la propuesta de nueva Constitución, priorizando su entrega en las regiones más extremas antes de avanzar hacia la zona central.