Oficialismo se divide ante debate para postergar otra vez el plebiscito

Tras renovarse por 90 días -hasta el 16 de septiembre- el estado de excepción constitucional por la pandemia de coronavirus en Chile, el oficialismo se divide ante la posibilidad de iniciar el debate sobre una nueva postergación del plebiscito constitucional del 25 de octubre.

La campaña comienza el próximo 25 de agosto, bajo estado de excepción constitucional, por lo que algunos parlamentarios plantean que no estarían dadas las condiciones para realizar la tarea en terreno.

Desde la UDI, el senador Juan Antonio Coloma y el diputado Jorge Alessandri afirmaron que un requisito básico en una elección es estar informado y que esto se vuelve muy complejo sin campaña en terreno.

Coloma sostuvo que "estar informado significa poder, a partir de agosto, desplegar las campañas, la opción de reunirse, obviamente de manera muy masiva. No sé si vamos a estar en esas condiciones y un plebiscito seguro quiere decir garantizar de que todas las personas van a poder ir en octubre a votar".

De hecho, Alessandri propone posponer el plebiscito unas semanas o bien extender las duración -en minutos- de la franja televisiva.

"Lo importante cuando se hacen elecciones es que sean abiertas, informadas y democráticas, y en la parte de informadas se nos estaría cayendo un poco ese requisito si estamos en cuarentena todavía encerrados en las casas sin poder salir a hacer una campaña. Para eso, el Ejecutivo tendría que proponer una solución", expuso.

"Es inoficioso" adelantar debate, dicen desde Evópoli

Sin embargo, desde el resto del oficialismo consideran prematuro plantear un aplazamiento de la fecha de los comicios.

El senador RN Francisco Chahuán coincide en que la pandemia dificulta el trabajo electoral en terreno, pero dijo creer que esta decisión hay que tomarla a fines de julio.

"Básicamente lo que hay que generar es certeza sanitaria y en ese contexto, si es necesario, cambiar la fecha por supuesto. Acá tienen que darse todas las condiciones para una campaña como corresponde, pero teniendo en cuenta primero que lo más importante es la seguridad y la salud de la población. Por tanto, lo que no pudiera ocurrir es que haya un acto electoral y finalmente sea la causa de una segunda ola de contagios o un segundo brote", manifestó.

A su vez, el diputado de Evópoli y vicepresidente de la Cámara Baja, Francisco Undurraga, sostuvo que "va a llegar el minuto en el cual nosotros nos vamos a acercar a la campaña y en ese instante nosotros vamos a tener que evaluar, antes me parece inoficioso".

"Yo creo que hay que tomárselo con calma, hay que hacer exactamente el mismo proceso reflexivo que nos invitó el Colegio Médico a los políticos y a la ciudadanía para poder aplazar del día 26 de abril al 25 de octubre", aseveró.

Timonel PS: "Hoy no tiene sentido debatir respecto de una eventual postergación"

Sin embargo, desde la oposición defienden la realización del plebiscito y sostienen que las propuestas para posponerlo sólo obedecen al interés de algunos partidarios del "Rechazo" a una nueva Constitución.

El timonel socialista, Álvaro Elizalde, aseguró que la extensión del estado de catástrofe "nada tiene que ver con el plebiscito, el plebiscito debe realizarse y hoy sería muy prematuro tomar una decisión respecto de la fecha cuando no se sabe cuáles van a ser las condiciones sanitarias en octubre".

"Por tanto, hoy no tiene sentido debatir respecto de una eventual postergación del plebiscito, me pregunto por otro lado la búsqueda excusas de los sectores de la derecha que no creen en la democracia, no quiere que la ciudadanía se exprese en las urnas respecto a una nueva Constitución", apuntó.

En general, en la oposición hay coincidencia de que hay que respetar el actual cronograma electoral.