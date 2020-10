Ossandón rechaza lista de constituyentes con el partido de Kast: "Hay que alejarse de la extrema derecha"

El senador de Renovación Nacional Manuel José Ossandón rechazó la idea de que Chile Vamos pueda conformar una lista única de candidatos para la Convención Constitucional junto al Partido Republicano de Chile, liderado por el ultraderechista José Antonio Kast (ex UDI).

En la víspera, la timonel UDI Jaqueline van Rysselberghe consideró "perfectamente viable" generar esa unidad para enfrentar la elección de convencionales del 11 de abril próximo, pero en RN y Evópoli expresaron sus reparos debido a la actitud opositora que ha mantenido Kast, ex candidato presidencial, para con el Gobierno de Sebastián Piñera.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Ossandón expuso que "el tema es más profundo" porque, "primero, la gente nos dio una clase de civilidad y espíritu republicano impresionante" en el plebiscito del domingo, "y demostró que es sensata, que no quiere la violencia ni los extremos, y quiere un camino institucional", aprobando por inmensa mayoría la elaboración de una nueva Constitución.

En ese marco, "el sentido común me dice que hay que alejarse de la extrema izquierda y la extrema derecha", afirmó.

Recordó que "cuando el Presidente hace un llamado a la unidad, habla de Chile Vamos, y Republicanos no es de Chile Vamos, y es más, el año pasado se declararon de oposición al Gobierno". "No tenemos nada que compartir en el proyecto, y yo no voy a hacer campaña ellos", advirtió.

"La unidad debe tener un objetivo y no es solo electoral", enfatizó.

"Hay que reflexionar, porque fue (casi) 80 a 20 por ciento", del Apruebo sobre el Rechazo y de la Convención Condtitucional sobre la Mixta, resaltó, votación con que la ciudadanía "nos mandó un mensaje tremendo al mundo político y si uno no entiende eso...".

"EL ERROR ES CREER QUE SE TRATA DE IZQUIERDA VERSUS DERECHA"

Ossandón apuntó que "uno de los errores que están cometiendo algunas personas es que están convencidos de que es una especie de elección parlamentaria, y son las izquierdas contra las derechas", pero "si creen que esa es la lógic, les va a ir pésimo", porque en el plebiscito "no ganó ni la izquierda ni la derecha, ganó la gente, por tanto hay que buscar gente con sentido común y de distintas líneas para sacar una buena Constitución".