Parlamentarios RN presentarán proyecto que abra causal de renuncia para constituyentes

Ante la falta de un mecanismo para aceptar una posible renuncia del constituyente Rodrigo Rojas Vade, quien reconoció no tener cáncer, parlamentarios de RN presentarán un proyecto que permita la salida sin expresar una causa a este tipo de cargos.

Esta reforma constitucional transitoria busca permitir la renuncia de los constituyentes de aquí al 10 de marzo de 2022, como explicó el diputado Andrés Longton, quien dijo que "la renuncia a secas por motivos personales no está contemplada, como sí está contemplada para otros cargos de elección popular, como los alcaldes, concejales, consejeros regionales e incluso el Presidente de la República, y es por eso que vamos a presentar esta reforma constitucional que esperemos se apruebe con celeridad en este Congreso".

"Vamos en principio a dejar las mismas reglas que están hoy día establecidas en la Constitución, es decir que un independiente no pueda ser reemplazado, es decir, tendrían un constituyente menos, pero eso va a quedar sujeto a la discusión claramente", precisó.

Esta posibilidad fue rechazada por el constituyente Marcos Barraza (PC), quien aseveró que "creo que la norma que propone Renovación Nacional hay que leerla con mucha suspicacia y desconfianza, porque además hacer una norma para un hecho puntual y particular no me parece que sea una decisión tan conveniente".

"Creo que actuar con impulsividad en estas decisiones no es buena consejera", añadió.

Mapuche de Malleco reclaman falta de representación

En paralelo, durante la mañana de este martes llegó hasta las oficinas del Congreso en Santiago un grupo de representantes mapuche de Malleco, quienes reclamaron por la falta de participación que han tenido en la instancia.

El werkén Luis Huentecol planteó que "queremos hablar con el vicepresidente para denunciar a los mapuche constituyentes que están en esta Convención, que dicen representar a los mapuche, pero que en la práctica no los hemos visto en nuestra zona".

"Somos nosotros, los mapuche de Malleco, quienes estamos poniendo el pecho a las balas, somos nosotros los que la policía, el Estado, nos tiene la bota encima", dijo.

Ante esta situación, la presidenta de la Convención, Elisa Loncon, respondió que "no podíamos dejar a todos porque tenemos aforo. Esta Convención está abierta para todos los sectores políticos, para todas las diversidades y dentro de nuestro pueblo mapuche también hay diversidades y también tenemos las puertas abiertas para el diálogo, pero cuando la gente no quiere dialogar no se puede hacer nada".