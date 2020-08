Presidente Piñera: "Prefiero desdramatizar el plebiscito. No es el fin del mundo"

El Presidente Sebastián Piñera insistió este domingo en su idea de mantener la prescindencia en la campaña de cara al histórico referéndum constitucional del próximo 25 de octubre y evitar exteriorizar su alternativa.

"Al interior de Chile Vamos hay diferencias dentro de los partidos, y hay diferencias entre los partidos. Entonces algunos me dicen 'inclínese para acá o inclínese para allá'. Entonces, prefiero para Chile Vamos y para Chile desdramatizar el plebiscito. No es el fin del mundo", dijo Piñera en una entrevista con el escritor Cristián Warnken para el canal online IcareTV, emitida esta noche.

"Me parece mucho más importante que discutir el camino, es decir a qué puerto queremos llegar, adónde queremos que nos conduzca ese camino. Por eso he puesto el énfasis en qué Constitución queremos", insistió el Mandatario.

Según el Jefe de Estado, "llevamos meses discutiendo como si el mundo fuera 'Apruebo' o 'Rechazo'. Para mí son dos caminos, y espero que ambos caminos lleguen a un puerto que sea un acuerdo serio, responsable, para que la Constitución que esperamos nos guíe por las próximas décadas, sea respetara y legitimada por todos".

Consultado sobre cómo le gustaría que fuese la próxima Carta Magna, Piñera recalcó: "Quiero una Constitución en que quede claramente establecido un Estado democrático, con separación de poderes y autonomía de poderes. No que un poder invada a otros como ha ocurrido en tantas partes del mundo. Quiero una constitución que se la juegue por valores. Por el valor de la vida, el valor de la familia, el valor de los derechos humanos, el valor de la igualdad de oportunidades, el valor de la protección del medio ambiente, el valor del derecho de los padres sobre la educación de sus hijos. Quiero una Constitución en que haya y se respete la autonomía de instituciones como el Banco Central, la Contraloría general de la República, los Tribunales, los tribunales electorales, y muchas cosas más".

LA ARAUCANÍA

"El problema en La Araucanía se arrastra desde siempre, y no se va a resolver en este gobierno, ni en el próximo ni en el siguiente", declaró Piñera sobre la crisis en la región sureña.

"Todos los presidentes han tenido un plan especial", remarcó, defendiendo que su Gobierno tiene su propio programa.

"Nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos. Por eso el llamado es a una conversación. Lo que está ocurriendo en este instante es que estamos reconvocando a todos esos grupos que habían hecho un encuentro, mapuches con no mapuches, empresarios, estamos reconstituyendo eso que se quebró después de la muerte de (Camilo) Catrillanca", aseveró.

ESTALLIDO SOCIAL

"Eso (la ola de protestas que se desató en octubre de 2019) a mí me pareció positivo porque era una manifestación pacífica de una aspiración, demanda de la ciudadanía. Eso yo dije que era bueno. Otra cosa distinta es quienes quieren destruir nuestro país, y causando un daño gigantesco a la gente más humilde. Usted sabe el dolor de la gente que se quedó meses sin Metro", dijo el Mandatario en la entrevista.

El Presidente aseguró que "nunca se pasó por mi cabeza" dejar el cargo tras el estallido social, apuntando además que legalmente "en Chile no está contemplada la renuncia", y, en esa línea, subrayó que su objetivo es trabajar para "entregar la banda a alguien de nuestro sector. Ese es uno de los desafíos que tengo como Presidente".

Además, admitió como "un error no intencional" la fotografía que se tomó en Plaza Italia, en plena cuarentena. "No había pasado por la Alameda desde el 18 de octubre, después de muchos meses volviendo a mi casa, pasamos por la Alameda y fue un impulso equivocado ir a mirar eso. No lo debí haber hecho", explicó.