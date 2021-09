¿Puede la Convención acortar el próximo mandato presidencial? Gobierno y constituyentes entran al debate

El ministro de la Segpres, Juan José Ossa, aseguró que la Convención Constitucional debe respetar los límites con la que fue creada, descartando la posibilidad planteada por el vicepresidente de la instancia, Jaime Bassa, quien vio como razonable que el próximo mandato presidencial sea más corto.

Este domingo, Bassa señaló en "Tolerancia Cero" de CNN/CHV que si la nueva Constitución establece un régimen transitorio que diga, por ejemplo, un año después de entrada en vigencia el gobierno va a llamar a elecciones, el gobierno tendrá que hacerlo, por lo que abrió la posibilidad de que el próximo mandatario o mandataria no dure cuatro años.

Ossa respondió en Cooperativa que "no pueden ser modificadas las reglas y los deslindes que tiene la Convención Constitucional y, en ese sentido, se puede hacer lo que se puede hacer, y no lo que no se puede hacer, y yo creo que también es bueno que en esto vayamos conociendo un poco las posturas de cada uno, viene una elección presidencial, es bueno saber quién está con este tipo de iniciativa y quiénes -por el contrario- lo que buscan es cumplir a cabalidad el mandato que les dio la ciudadanía".

Aun así, la Convención sí tiene atribuciones para proponer la modificación sustancial de las instituciones, según el artículo 138 de la Constitución actual.

El constituyente por el Distrito 13 Marcos Barraza (PC) indicó que "lo más probable es que la nueva Constitución defina en términos estructurales y a nivel nacional un nuevo sistema político, que implique un nuevo régimen en el plano presidencial, pensando más bien en el caso desde Chile Digno anuncie presidencialismo, si pensamos también en un Congreso unicameral y eso implica una pronta elección post nueva Constitución".

En tanto, su par por el Distrito 19 Martín Arrau (UDI) dijo que "es lo que dice la actual Constitución, si ese cambio sustantivo, profundo a los régimen de Gobierno pueden haber elecciones anticipadas, pero es difícil anticiparse si todavía no entramos en los debate de fondo".

La Convención, por su parte, retomó esta jornada su trabajo de votación de las indicaciones al reglamento general luego de suspenderse tras darse a conocer casos de Covid-19 al interior de la instancia.