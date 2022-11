Quedó listo el "árbitro", pero hay críticas al ritmo de la negociación constitucional

El presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), admitió que aún hay "diferencias y distancia" en cuanto a quién redactará la nueva Constitución. "Si no hay acuerdo en el mes de noviembre, es muy probable que no haya acuerdo: así de categórico", alertó Raúl Soto (PPD), ex timonel de la Cámara Baja.