Rodrigo Rojas Vade donó su sueldo de constituyente, asegura su abogado

Tomás Ramírez, abogado de Rodrigo Rojas Vade (ex Pueblo Constituyente y ex Lista del Pueblo), afirmó que el convencional constituyente, renunciado en los hechos pero no formalmente e indagado por la Fiscalía por los presuntos delitos de estafa y perjurio, donó el sueldo que se le ha otorgado por ser parte del órgano encargado de redactar la nueva Carta Magna.

Según explicó al diario El Mercurio, para que Rojas "deje de recibir su sueldo, que ya lo donó, debe aprobarse el proyecto de ley para que inmediatamente renuncie", el que desconoce "por qué no ha avanzado rápido" en su tramitación, pese a que "hay consenso político en que no debería seguir en la Convención".

Conocido como el "Pelao Vade", Rojas presentó su renuncia de facto al órgano constituyente luego de que, a mediados de septiembre pasado, confesara haber fingido tener cáncer, enfermedad que usó como bandera de campaña para ser electo en los comicios de mayo.

Dicha causal, sin embargo, no es parte de las contempladas para poder renunciar al cargo oficialmente, por lo que legalmente sigue siendo parte de la Convención y recibiendo su salario.

Desde la defensa señalaron que la entrega del sueldo fue anónima y no detallaron quiénes se vieron beneficiados con el monto, ya que, según dijeron al medio, buscan evitar eventuales molestias en quienes lo recibieron.

Cercanos de Rojas aseguraron que las transferencias han sido destinadas a "más de una causa".

Renuncia formal

El abogado reiteró que su defendido "solo puede renunciar si se aprueba el proyecto de ley", ya que la norma que aplica para los miembros de la Convención es la misma que se utiliza con los parlamentarios, quienes pueden renunciar solamente si se enfrentan a una enfermedad grave que les impida ejercer su rol.

Lo anterior, tras ser aprobado por el Tribunal Constitucional (TC), que no tiene esta competencia en el caso de que dimitentes sean los redactores constitucionales. Según la ex vicepresidenta del TC, Marisol Peña, el impedimento de que la corte pueda pronunciarse sobre el organismo redactor sería un vacío legal.

Además, la condición médica que afecta a Rodrigo Rojas no lo imposibilita de cumplir sus funciones, según sus cercanos, que también informaron que descartaron la cesación del cargo a través de la causal por salida del país por más de 30 días sin aviso, por contar con dos causas judiciales en curso.

Gestiones para el reemplazo de Rodrigo Rojas

Según el diario, la Lista del Pueblo confirmó que el eventual reemplazo de Rodrigo Rojas sería Andrés Cuevas, candidato por el distrito 13 que sacó la segunda mayoría dentro del colectivo, quien ha realizado gestiones para apurar la reforma que le permita ingresar a la Convención mediante el cupo que deja Rojas, ya que la actual Constitución no permite el reemplazo en caso de candidatos independientes.

A fin de octubre Cuevas envió una carta a la directiva de la Convención solicitando que se esclarezca cómo se solucionará la vacante, recibiendo como respuesta que dicha materia es competencia del Poder Legislativo.

Debido a lo anterior, el pasado 9 de noviembre redactó un correo a la presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), solicitando que se le informe cuándo se pondrá en tabla y será discutido el proyecto -promovido por la parlamentaria- presentado para resolver el cupo, sin obtener respuesta.

Desde la Lista del Pueblo, según consignan, hay quienes consideran que la discusión ha sido dilatada porque se podría interpretar como "un daño" al organismo redactor. Aunque recalcaron que la solución de la vacante ya se aprobó en el reglamento general, por lo que se debería esclarecer la aplicación de su reemplazo, considerando los tiempos acotados con que cuentan.

Por otro lado, dentro del sector hay inquietudes de que puedan haber votaciones en la Convención que se definan por un voto, convirtiéndose en fundamental la presencia del convencional 155.