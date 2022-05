Rojo Edwards acusó "falta de sentido común" de la Convención por proponer "retrocesos civilizatorios"

El senador Rojo Edwards (Partido Republicano) deploró que el trabajo de la Convención Constitucional va en la dirección equivocada con un afán "refundacional" e incluso, en opinión del parlamentario, proponiendo algunos "retrocesos civilizatorios", por lo que se preguntó qué hacer en un escenario actual donde, según encuestas, el Rechazo superaría al Apruebo en el Plebiscito de Salida del 4 de septiembre.

En el programa "Profundidad de Campos" de TV Senado, el otrora candidato a gobernador planteó que en Chile "tenemos que hacer un cambio muy profundo", pero "está en la dirección contraria de lo que propone la Convención que, a mi juicio, es radical, refundacional y equivocada".

"El problema que estamos viendo es que el mal trabajo de esta Convención, su falta de sentido común, los retrocesos civilizatorios que nos están proponiendo en algunos casos, las malas políticas públicas, el fanatismo de algunos, han hecho que su aprobación haya bajado, bajado y bajado y hoy el diagnóstico es negativo, que gane el Rechazo", sostuvo.

Ante ello, "la pregunta es: ¿qué hacemos? Como el Rechazo va ganando, porque los constituyentes están tan lejos del sentido común, hay muchas alternativas: panel de expertos, una nueva Convención, rechazo a secas... sabe que más se acabó esta cuestión".

Con todo, si bien considera que "lo que tenemos hasta hoy es tremendamente mediocre y malo", apuntó que su partido se pronunciará oficialmente una vez la Constituyente emane la propuesta completa para la nueva Carta Fundamental.

"SEÑALES EQUIVOCADAS" DEL GOBIERNO EN SEGURIDAD

Por otra parte, reprochó la actitud del Gobierno de Gabriel Boric en materia de seguridad al punto de que interpreta que en La Moneda hay "dos almas" representadas, por un lado, por la ministra del Interior, Izkia Siches, y, por otro, por el subsecretario Manuel Monsalve.

"Si lo primero que hace como Gobierno es levantar las querellas de Ley de Seguridad Interior del Estado a quienes quemaron pymes, iglesias, saquearon supermercados, quemaron estaciones del Metro, ¿qué dicen los delincuentes? Ajá, aquí la mano viene blanda. Las señales de la autoridad son claves y por eso tenemos una espiral de aumento de violencia, en bandas como en el barrio Meiggs que está lleno de gente con pistolas y claro, si hay completa impunidad", expuso.

Asimismo, criticó que el Ejecutivo, una vez asumió, no renovó el estado de emergencia en la macrozona sur. "Cuando se justifica el terrorismo con la legítima causa del pueblo mapuche tenemos un problema de señal gigantesco. El pueblo mapuche no tiene nada que ver con esto. Cuando se dice 'la causa mapuche', no señor. Acá hay unos violentistas que utilizan la causa mapuche y nadie tiene derecho a hacer esa vinculación".

"Lo que tiene que haber es una condena al terrorismo y no llamarlo violencia rural o delincuencia; terrorismo y a los terroristas hay que darles con todo. No hay conversación ni diálogo con los terroristas, los metemos presos y si quieren hablar, hablan desde la cárcel y punto", emplazó el ex diputado.

Para el senador, "lo primero es la empatía con las víctimas", pero "si la autoridad tiene más empatía por el victimario es muy complejo porque la víctima se siente desamparada; creo que el gran problema en materia de seguridad es que el Gobierno está enviando las señales equivocadas".