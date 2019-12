Senadores RN contrarios a la paridad preparan propuestas para incentivar participación de mujeres

Luego de la publicación este martes en el Diario Oficial de la reforma al capítulo XV de la Constitución, que habilita el proceso hacia una nueva Constitución, el Presidente Sebastián Piñera tiene tres días para convocar al plebiscito del 26 de abril próximo.

Con esto, el decreto del Mandatario debe estar publicado el día viernes, por lo que hasta el jueves habrá plazo para que, quienes lo necesiten, puedan cambiar su domicilio electoral para votar en el proceso.

No obstante, en el Congreso quedan varias discusiones pendientes, la principal de ellas, la propuesta sobre la asignación paritaria de escaños, es decir, introducir –o no- nuevas reglas para que una eventual Convención Constituyente esté conformada de manera más o menos paritaria entre hombres y mujeres.

La propuesta ya fue aprobada en primer trámite en la Cámara de Diputados y para que ocurra lo mismo en el Senado requiere un quórum de tres quintos, es decir, 26 votos, por lo que la oposición requiere necesariamente algunos apoyos del oficialismo.

Las propuestas de Chahuán y Allamand

El senador RN Francisco Chahuán está trabajando en ideas con su par Andrés Allamand para incentivar las candidaturas de mujeres, como que puedan gastar el doble en sus campañas en comparación a los hombres, o que reciban una devolución adicional por los votos obtenidos, pero sin resultados garantizados, porque, según explicó, se podría dar que hombres que obtengan más votos puedan quedar afuera.

"Somos partidarios de la Ley de Cuotas y de mayor estímulos para la participación de mujeres, pero somos contrarios a la paridad de género en el resultado, debido a que eso puede afectar la proporcionalidad del voto", dijo Chahuán.

Respecto a posibles distorsiones en el resultado de la votación, con el sistema binominal Jaime Guzmán llegó al Senado en 1990 con menos votos que Ricardo Lagos Escobar e incluso con el nuevo sistema proporcional, la actual senadora Luz Ebensperger (UDI) obtuvo menos votos que Fulvio Rossi (Ind.) en la senatorial de Tarapacá.

Asimismo, en la Región de Valparaíso, el propio Chahuán arrastró a Kenneth Pugh (Ind- RN), que obtuvo muchos menos votos que Andrea Molina (UDI) o Lily Pérez (ex RN y ex Amplitud); o en La Araucanía, donde la senadora Carmen Gloria Aravena (Ind, ex Evópoli) logró menos votos que Aucán Huilcamán (Ind-PH), Diego Ancalao (Ind-PH), Fuad Chahín (DC), Germán Becker (RN), Gustavo Hasbún (UDI) o Rojo Edwards (Ind), pero por la votación de su compañero de lista, Felipe Kast, fue arrastrada para llegar al Senado.

Senadora Aravena desliza aprobación

La senadora Aravena, quien fue electa por Evópoli, aunque después renunció al partido, en el debate en el Senado deslizó su posible apoyo a la medida.

"Gracias a normas que favorecen a mujeres es que hoy en día más mujeres estamos en política. Sin la Ley de Cuotas, yo no estaría sentada en ese espacio, muchas de nosotras no estaríamos en este hemiciclo, porque si esperamos que esto se dé naturalmente pasarán cientos de años para que esta desigualdad se corrija, en eso estoy absolutamente de acuerdo", planteó la parlamentaria independiente.

Quintana pide debate "sereno"

El debate del segundo trámite aún está pendiente en el Senado y el presidente de la Corporación, Jaime Quintana (PPD), espera que se dé un debate mesurado y reflexivo.

"Yo creo que dentro de enero esto debiera quedar despachado. Nos gustaría más en esto ver al Ejecutivo jugado y al propio Presidente jugado, desplegando liderazgo en torno a tener los votos que se necesitan, eso no ha ocurrido hasta ahora", manifestó.

"En la medida que hagamos un debate sereno, con tiempo, van a estar los votos y, por lo tanto, pensamos que el despacho de estas normas debiera tomarnos alrededor de una dos semanas", recalcó Quintana.

Además de la paridad de género, también están pendientes las propuestas para facilitar las candidaturas independientes y también los escaños reservados para pueblos originarios.