Seremi de Salud abrió sumario contra Marinovic por no usar la mascarilla durante sesión de la Convención

La Seremi de Salud de la Región Metropolitana abrió un sumario sanitario en contra de la convencional Teresa Marinovic (Partido Republicano) por no usar mascarilla en lugares cerrados.

Esta semana, Marinovic participó en la elección de la nueva mesa de la Convención Constitucional donde se le vio votando sin la mascarilla que es obligatoria en espacios cerrados debido al avance del Covid-19 en Chile. De hecho, esta semana el país ha sufrido un incremento de casos debido a la variante ómicron.

Según publicó esta tarde La Tercera, la notificación fue emitida el miércoles pasado por lo que Marinovic tiene ahora un plazo de cinco días para entregar sus descargos.

Así, una vez notificada, Marinovic tiene un plazo de 5 días hábiles para entregar sus descargos ante la autoridad de salud.

Durante la sesión, en la que participaron los 154 convencionales, la constituyente fue advertida por la mesa directiva para que usara la mascarilla, sin embargo, hizo caso omiso.

En este video se ve cuando Marinovic fue recriminada por no usar la mascarilla, tras lo cual recibió pifias de sus compañeros.

Debido a las críticas a través de redes sociales, Marinovic acusó en Twitter un "doble estándar" mostrando imágenes de otros convencionales que no usaron el cubreboca.

En paralelo, la convencional Loreto Vidal anunció que llevará a la derechista al Comité de Ética y también la denunciará ante las autoridades sanitarias por un constante mal uso de la mascarilla.

"Creo que la ética nunca es punitiva, debe tratar de atender al diálogo. Cuando el diálogo es un diálogo de sordos, hay que tomar medidas reglamentarias, y esto ya está en curso", confirmó.

Quien también hizo eco de lo ocurrido fue el propio ministro de Salud, Enrique Paris, quien al ser consultado por la actitud de Marinovic respondió que "no nos parece correcto que una convencional no use mascarilla ni respete las medidas sanitarias, y, por lo tanto, si desde la Convención hay una denuncia obviamente la autoridad sanitaria está obligada a hacer una investigación".