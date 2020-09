Sharp: "Llamo a la oposición a dejar la cosa chica, en la derecha hay gente pensando lúcidamente"

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, planteó en Cooperativa que el "decálogo" constitucional del Presidente Piñera demuestra que el oficialismo no busca apoyar el Apruebo en el plebiscito del 25 de octubre.

En conversación con Lo que Queda del Día, el frenteamplista manifestó que "a mí me parece legítimo que el Presidente quiera sincerar su posición y creo que es muy bueno, porque nos permite sincerar la posición de la derecha, que pese a estar por el Apruebo está por el Rechazo (...) los contenidos que el Presidente Piñera expone en su decálogo son los mismos contenidos de la Constitución de 1980".

"Yo estoy seguro que mis razones y que las razones de millones de chilenos y chilenas más son muy distintas a las del Presidente Piñera, a las de Pablo Longueira y a las de Joaquín Lavín para aprobar el 25 de octubre y marcar la Convención Constitucional", precisó.

Usando términos futboleros, Sharp aseguró que "la derecha quiere evitar a toda costa jugar el partido del plebiscito, porque sabe que la derrota va a ser estrepitosa, entonces la única forma que tiene es no jugar y evitar en ese sentido perder por goleada".

Sharp añadió que "es el llamado que le hago a la oposición, a dejar la cosa chica y ver que en la derecha hay gente que lúcidamente está pensando en esto, porque viene un ciclo largo, de dos años de debate constitucional y quien aprueba o rechaza queda al margen de esa discusión".

"No creo que Longueira, Lavín y Piñera estén por un sistema de previsión distinto a las AFP, no creo que estén a favor de considerar el agua como bien nacional de uso público ni tampoco creo que estén por un sistema de salud distinto al privatizado que tenemos hoy día", dijo.

Acusaciones constitucionales

Sharp aseguró que apoya la acusación constitucional presentada en el Congreso en contra del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, por su rol en el combate a la pandemia.

"Espero que estén los votos. Si la oposición va a hacer algo así en el Congreso, ojalá que estén los votos, porque sino puede terminar jugándole en contra a la misma oposición y creo que hay razones suficientes como para poder, en el caso del ministro Mañalich, actuar de esta forma", recalcó.

"A mí no me parece mal lo que se está haciendo, pero si no se hace bien, al final se termina por sacar del centro del debate público los temas que van a determinar los próximos dos años y los temas contingentes, que son la necesidad de impulsar una nueva agenda social por el Covid-19, que eso lamentablemente no está en boca ni siquiera del Presidente de la República", añadió el alcalde.

En relación con la acusación en contra del titular de Interior, Víctor Pérez, Sharp aseveró que "el país entero se dio cuenta que el Gobierno tuvo un tratamiento distinto con los camioneros respecto a cualquier forma de manifestación, entonces me parece que fue evidente aquello para el país".