Stingo sale al paso de las encuestas: "Hay medios empresariales tratando de instaurar el Rechazo"

El convencional Daniel Stingo acusó este lunes que existen "medios empresariales" que buscan "instaurar la opción de rechazar" la nueva Constitución en la población, dado que -aseguró- hay empresarios "dueños de canales y diarios" que no quieren perder "prerrogativas y derechos" con el escrito que se trabaja en el órgano constituyente.

La postura del abogado, quien obtuvo la mayor votación de constituyentes en todo Chile, se dio tras conocer los resultados de las últimas encuestas de realizadas por Plaza Pública Cadem, Pulso Ciudadano y Feedback que dejaron, por primera vez, la opción del Rechazo en el Plebiscito de Salida para una nueva Carta Fundamental por sobre el Apruebo.

"Hay medios empresariales, entre los cuales están varios de ustedes -i'm sorry, tengo que decirlo-, varios empresarios son dueños de los canales que están aquí (en la Convención) y de los diarios, etcétera, que no les interesa que gane el Apruebo porque esta nueva Constitución les va a quitar prerrogativas, derechos y va a repartirlos en el pueblo", puntualizó Stingo, quien afirmó también que estas personas "están tratando de instaurar el Rechazo".

En esta línea, el ex rostro de televisión defendió el trabajo en el órgano constituyente y señaló que "si ustedes miran los articulados, la gente no los ha visto, pero el articulado es muy bueno".

"NO HAY PEOR CIEGO QUE EL QUE NO QUIERE VER"

En una postura contraria, su par Pedro Muñoz (Colectivo Socialista) lamentó este aumento en la opción del Rechazo y aseguró que "no hay peor ciego que el que no quiere ver, la Convención está atravesando un momento difícil".

"Estamos en una semana clave, tenemos que tomar decisiones. Hacemos un viraje o estamos arriesgando mucho. Esa es una responsabilidad de todos y todas al interior de la Convención, pero también pasa por una capacidad de conducción y de decisión de la mesa directiva", advirtió el constituyente.

Los últimos resultados del sondeo de Plaza Pública Cadem, que corresponden a fines de marzo, reportaron que un eventual Rechazo alcanza un 46 por ciento -un aumento de 10 puntos en comparación al registro anterior- y el Apruebo, un 40 por ciento, una baja de seis puntos.

#PlazaPública #ConvenciónConstitucional Rechazo en el plebiscito de salida sube 10 puntos a 46% y supera por primera vez al Apruebo (40% -6pts) pic.twitter.com/epc1iSTUGp — Cadem_cl (@Cadem_cl) April 4, 2022

Mientras que Pulso Ciudadano dio cuenta que el 35,8 por ciento de los encuestados se decantaría por la la alternativa de no aprobar la propuesta de Constitución, en tanto que de sí aprobar, un 32 por ciento.

A estas dos se sumó el resultado de Feedback, encuesta dada a conocer el sábado, que otorga un apoyo del 44 por ciento al Rechazo y un 41 por ciento al Apruebo.

"FORTALECER COMUNICACIÓN Y CONTRASTAR CON CONSTITUCIÓN VIGENTE"

Ante estos números, la mesa directiva de la Constituyente se comprometió a mejorar la comunicación del proceso en la recta final.

"Más que preocuparnos, (debemos) ocuparnos de fortalecer la estrategia comunicacional, también hacer eco respetuosamente de las encuestas, mirar la tendencia que muestran y fortalecer estrategias para informar, porque mucho de lo que vemos ahí puede ser resultados de falta de información, de la que nos hacemos cargo", comentó la presidenta María Elisa Quinteros.

"Tengo cierta convicción de que cuando terminemos el borrador va a ser mucho más simple comunicar, porque ya no va a haber procesos intermedios, sino que va a estar lo definitivo", apuntó.

El vicepresidente Gaspar Domínguez, en tanto, adelantó que "queremos poner el énfasis en poder contrastar o mostrar cuáles son los artículos que se han aprobado respecto a lo que tenemos en la Constitución actual, creemos que esta es la mejor manera que permite que la ciudadanía identifique cuáles son los elementos novedosos y cuáles son los elementos que han cambiado respecto a la estructura actual".

"Allí está la clave para que las personas puedan tomar una decisión en conocimiento, que puedan ver los artículos aprobados y dejar atrás quizás dudas, temores o sombras que había sobre eventuales discusiones que se abrieron o normas que murieron al principio de la tramitación. En esta recta final debemos centrar la información en las normas aprobadas", complementó.

GOBIERNO PIDE CAMPAÑAS CON "INFORMACIÓN FIDEDIGNA"

También fue consulta en La Moneda la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), sostuvo que "nuestro país ha sacrificado mucho por tener este momento histórico, hemos tenido incluso víctimas por esa movilización, y es evidente que algunos ya iniciaron la campaña del Rechazo".

"Por el momento ni siquiera tenemos toda la propuesta de Constitución escrita, y debemos contribuir a que todas las campañas sean con información fidedigna, y eso es tarea de todos y todas. Los que quizás no quieren una nueva constitución, están en su legítimo derecho, pero que la información que entreguen no contribuya a la desinformación, sino a la información, para que la gente se pueda formar su propio juicio", agregó la ex diputada.

COMISIÓN DE SISTEMAS DE JUSTICIA APROBÓ NORMA "CÁRCEL PARA PIÑERA"

Esta jornada sigue el trabajo de la Comisión de Sistemas de Justicia, que aprobó una de las iniciativas populares de norma más controvertidas: la denominada "Cárcel para Piñera", que en estricto rigor, no propone aquello.

Con una votación de 10 a favor y nueve en contra, se visó este artículo que estipula lo siguiente: "Garantía de justicia y no repetición, de que nunca más un presidente abuse de su poder y le declare la guerra a su propio pueblo".

También fue aprobada fue aprobada ampliamente la creación de una Corte Constitucional conformada prioritariamente y con criterios de plurinacionalidad, equidad territorial por 15 juezas y jueces.

Sobre esta norma, el convencional de RN Ruggero Cozzi señaló que "si se le llama Corte o Tribunal obviamente que ahí hay un simbolismo político que yo creo que bueno, es correcto y es parte de los propios errores que cometió el Tribunal Constitucional al desprestigiar a sí mismo y desprestigiar a la clase política".

"Efectivamente, en otros Estados se habla de Corte Constitucional, en la experiencia Latinoamericana", afirmó el constituyente.

A esto se sumó la aprobación en particular de la propuesta que busca crear el Servicio Nacional de Fe Pública, como órgano "encargado de la certificación y del debido registro, guarda, custodia y almacenamiento de los instrumentos públicos y privados que determine la Ley" y tendrá a su cargo "la designación de los notarios, archiveros y conservadores del Servicio de Fe Pública, que se realizará en forma objetiva, transparente y en función de sus méritos".