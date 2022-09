12:40 - | El presidente de la Cámara Baja concurrió este lunes junto a su par del Senado, Álvaro Elizalde (PS), a una reunión con Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda, con la intención de "dar certezas a la ciudadanía" sobre el "compromiso institucional" con la continuidad del proceso constituyente

12:38 - | El exconstituyente Patricio Fernández (independiente-Lista del Apruebo) opinó en El Primer Café que, tras la derrota en el plebiscito de salida, el Presidente Gabriel Boric buscará ampliar "su malla de apoyo", por lo que tenderá a ir hacia los "sectores más moderados", como el Socialismo Democrático

11:52 - | [Radio en vivo] Alcalde de #Petorca y el triunfo del Rechazo: "Más allá de que la gente haya votado con miedo, ignorancia o desconocimiento, seguimos existiendo" #CooperativaContigo

11:40 - | [Radio en vivo] Alcalde de #Petorca y el triunfo del Rechazo: "Se demonizaron mucho las tradiciones rurales, campesinas" #CooperativaContigo

11:39 - | [Radio en vivo] Conversamos con el alcalde Ignacio Villalobos sobre el triunfo del Rechazo, con 56%, en la comuna de #Petorca

11:32 - | Atención automovilistas: Tránsito se encuentra suspendido en la Alameda, a la altura de la Universidad de Santiago, por enfrentamiento entre manifestantes y Carabineros, como también en las cercanías del INBA, en Matucana Ahora (09:52) interrupción de tránsito intermitente en Alameda al poniente, entre Av. Matucana y Av. Víctor Jara (en las afueras de la USACH), debido a bloqueo de la vía por un grupo de personas. Procedimiento policial en desarrollo #EstaciónCentral pic.twitter.com/YWH2wahE37 %u2014 TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) September 5, 2022

11:31 - | Raúl Soto (PPD) previo a reunirse con el Mandatario: "Necesitamos un acuerdo por la reunificación de Chile, que permita sentar las bases del Chile del futuro, construido en unidad, más allá de las legítimas diferencias y, desde esa perspectiva, lo que corresponde es trabajar para reconstruir el diálogo, recuperar la capacidad de entendimiento, dejar las trincheras y las diferencias políticas de lado"

11:30 - | Warnken y el post plebiscito: Estamos disponibles, como centroizquierda, para toda iniciativa que implique diálogo, no para letra chica y trampas

11:28 - | Cristián Warnken y el nuevo proceso constituyente: "Que nadie se pase la película de que va a poder llevarse la pelota para la casa, representamos a una centroizquierda huérfana; tenemos que ir tras un gran acuerdo nacional"

11:23 - | [Audio] Correa Sutil y la DC post plebiscito: Directiva debe cambiar su línea política

11:01 - | "Vamos a sacar a Chile adelante", señaló Soto.

11:00 - | Soto abogó por "un nuevo órgano, un nuevo proceso constituyente, que lleve, esta vez, a un texto que convoque a la inmensa mayoría de los chilenos y sea la base fundante del nuevo pacto social por las próximas décadas", a la vez que "tome en consideración los errores que se cometieron en este proceso, que terminó fracasado".

10:59 - | #CooperativaContigo Raúl Soto, líder de la Cámara, tras reunión con Boric: "Tenemos una segunda oportunidad, probablemente será la última, y no la podemos farrear"

10:58 - | "Lo único que importa es el interés superior de los chilenos y chilenas, el bien común de nuestra Patria", dijo Raúl Soto (PPD)

10:56 - | Presidente de la Cámara tras reunión con Boric en La Moneda: "Llegó el momento de la política de los acuerdos" %uD83D%uDD34 Presidente de la Cámara @Raul_Soto1, junto a su par del Senado, @alvaroelizalde se reunieron hoy con el Presidente de la República @gabrielboric, para avanzar en un diálogo inclusivo para

un texto constitucional que una al país.



%uD83D%uDCF8 @Presidencia_cl pic.twitter.com/fgMTXftvlu — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) September 5, 2022

10:54 - | Raúl Soto tras reunión con Boric en La Moneda : "Vamos a trabajar en conjunto la Cámara y el Senado, en coordinación con el Ejecutivo"

10:53 - | "Para que una Constitución tenga un respaldo transversal requiere convocar a las distintas miradas", opina Elizalde

10:53 - | "Espero que todos los actores tengamos una actitud constructiva. Lo que está en juego es demasiado importante", dice el senador socialista

10:51 - | Elizalde, líder del Senado, tras cita con Boric en La Moneda: "Esperamos arribar a un acuerdo a la brevedad posible para dar certezas a la ciudadanía sobre el camino institucional"

10:49 - | Elizalde, líder del Senado, tras cita con Boric: "Hemos tenido una muy buena reunión con el Presidente de la República para dar una clara señal institucional de la voluntad de avanzar"

10:38 - | [Audio] Elizalde: Muchas veces las derrotas enseñan más que las victorias, ésta es una oportunidad para corregir el rumbo

10:09 - | Los presidentes del Senado y la Cámara Baja, Álvaro Elizalde (PS) y Raúl Soto (PPD), ya están en La Moneda para reunirse con Gabriel Boric y discutir el modo de dar continuidad al proceso constituyente

10:03 - | El exconvencional comunista señaló el caso de Rodrigo Rojas Vade, quien fingió un cáncer y utilizó la enfermedad como eje de su campaña a constituyente, como uno de los "factores múltiples" que influyeron en el contundente rechazo ciudadano a la propuesta de Constitución elaborada por la Convención [Audio] Marcos Barraza: "Rojas Vade dañó la línea de flotación de la credibilidad de la Convención" #CooperativaContigo https://t.co/2RTOngiDaz pic.twitter.com/P1KMSICTrD — Cooperativa (@Cooperativa) September 5, 2022

09:09 - | Tras la negativa de los partidos de Chile Vamos de reunirse con el Gobierno hoy, Boric tendrá una cita con la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) y los gobernadores esta tarde #CooperativaContigo

09:05 - | En horas de esta mañana, el Mandatario se reunirá con los presidente del Senado y la Cámara Baja, Álvaro Elizalde y Raúl Soto y, posteriormente, se realizará el comité político ampliado #CooperativaContigo

08:55 - | [En vivo] El Presidente Gabriel Boric llega al Palacio de La Moneda y comienza una extenuante jornada post plebiscito #CooperativaContigo

08:44 - | [Radio en Vivo] Francisco Chahuán: Han existido muchas conversaciones previas al plebiscito, incluso con el Gobierno. El Presidente nos convocó a buscar un mecanismo que nos lleve a este nuevo pacto social #CooperativaContigo

08:43 - | [Radio en Vivo] Francisco Chahuán: Nosotros vamos a cumplir la palabra empeñada de seguir con el proceso constituyente #CooperativaContigo

08:41 - | [Radio en Vivo] Francisco Chahuán: La centro derecha tiene que mirar hacia el centro para avanzar en una buena y nueva Constitución; se debe avanzar en un nuevo pacto social. No descartamos ningún método #CooperativaContigo

08:40 - | [Radio en Vivo] Francisco Chahuán: Acá no hubo un triunfo de la derecha, hubo un triunfo ciudadano #CooperativaContigo

08:39 - | [En vivo] Marcos Barraza: Los comunistas sabemos de derrotas, y también de futuro. Esto no nos amilana, nos hace ponernos más rigurosos en términos de evaluación y proyecciones #CooperativaContigo

08:38 - | [Radio en Vivo] Francisco Chahuán: Lo que no entiende la coalición el Gobierno es que ayer se rechazó la plurinacionalidad, la reducción de recursos a Carabineros. Deben terminar con el sesgo ideológico #CooperativaContigo

08:38 - | [En vivo] Barraza: En un eventual nuevo proceso constituyente, el mecanismo "tiene que ser un órgano electo, no creo que el Congreso tenga atribuciones o legitimidad para ello" #CooperativaContigo

08:38 - | [En vivo] Barraza: El mandato del plebiscito del 25 de octubre está vigente, en el sentido soberano de tener una nueva Constitución. Creo que el rechazo fue a esta propuesta, no a la idea reemplazar el texto del abuso #CooperativaContigo

08:37 - | [Radio en Vivo] Francisco Chahuán: Hay un sector de la izquierda más dura que tiene poco sentido de la autocrítica. Por primera vez desde 1988 la centroizquierda y la centroderecha se unieron para rechazar #CooperativaContigo

08:34 - | [En vivo] Barraza: Tengo la sensación de que uno no puede pasar por alto las faltas de solemnidades y gustitos personales que se dieron algunos constituyentes en el proceso. Pero no es posible atribuirle todo a la Convención #CooperativaContigo

08:33 - | [Radio en Vivo] El presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, analiza el triunfo del Rechazo #CooperativaContigo

08:31 - | [En vivo] Barraza: No creo que las personas no sean inteligentes. Estoy ponderando todos los factores, y no puedo dejar uno clave, el financiamiento multimillonario de la derecha y los grupos económicos #CooperativaContigo

08:29 - | [En vivo] Barraza: También hay que tener claridad de las condiciones adversas en que se desarrolló el plebiscito, y hay que ponderar la campaña multimillonaria del Rechazo que distorsionó y sacó del debate la propuesta y puso en el centro las mentiras

08:29 - | [En vivo] Barraza: Hay razones multifactoriales, no tengo ninguna duda de que hubo una mayoría que no le hizo sentido el texto, y habrá que despejar su hubo maximalismos en algunos contenidos #CooperativaContigo

08:27 - | Dólar inició la jornada 40 pesos a la baja tras el triunfo del Rechazo #CooperativaContigo El dólar, 40 pesos a la baja en la apertura, después del triunfo del rechazo. #PlebiscitoConstitucional #PlebiscitoCooperativa $842 pesos — Rodrigo Vergara (@rvergara78) September 5, 2022

08:27 - | [En vivo] El exconvencional Marcos Barraza (PC) conversa con El Diario de Cooperativa en el día después del plebiscito y el triunfo del Rechazo #CooperativaContigo https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/

08:22 - | [En vivo] Elizalde: Quiero señalar que creo que los actores del Socialismo Democrático actuaron con mucha responsabilidad, tanto en el proceso constituyente como después, cuando se planteó la necesidad de acordar mejoras #CooperativaContigo

08:21 - | [En vivo] Elizalde: En la vida muchas veces las derrotas enseñan mucho más que las victorias. Y esta es una oportunidad para una reflexión profunda y corregir el rumbo, soy contrario a entrar en una lógica de culparse unos a otros, #CooperativaContigo

08:17 - | [En vivo] Elizalde y compromiso de Chile Vamos: En política hay que cumplir la palabra empeñada, y espero que así sea. Es lo que necesita Chile. No podemos jugar con las expectativas de las personas #CooperativaContigo

08:12 - | [En vivo] Elizalde: Debiéramos tener una Convención elegida democráticamente con paridad, escaños reservados ajustados a quienes participen en la elección. Lo relevante es que la ciudadanía tiene que ser protagonista y elegir #CooperativaContigo

08:12 - | [En vivo] Elizalde: Hay un desafío de promover un proceso constituyente, entendiendo el mandato vigente, y se debe promover un proceso basado en lo que denomino un diálogo incluyente, que incorpore las distintas miradas #CooperativaContigo

08:09 - | [En vivo] Elizalde: Es evidente que a los chilenos no les satisfizo la propuesta, hay que hacerse cargo de esa realidad. Exige a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más diálogo, respeto y cariño #CooperativaContigo

08:09 - | [En vivo] El presidente del Senado, el socialista Álvaro Elizalde, conversa con El Diario de Cooperativa sobre la contundente derrota del Apruebo en el plebiscito #CooperativaContigo https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/

01:09 - | El comandante Alain Valderrama comentó que tres mil personas llegaron a una celebración por el triunfo del Rechazo en Providencia, en la que no se registraron desórdenes y daños, terminando pasadas las 23:00 horas

22:43 - | Diputada Gloria Naveillán (P. Republicano): Chile habló de manera clara y precisa; ahora a trabajar en buscar acuerdos, en lograr que la democracia siga adelante. Para eso todos tenemos que poner de nuestra parte, no bastan unos pocos

22:42 - | #PlebiscitoCooperativa Diputado Miguel Mellado (RN): Los chilenos les han dicho a los convencionales -sobre todo de izquierda- que hicieron las cosas mal, pésimas, y que nunca más quieren las cosas mal hechas

22:40 - | #PlebiscitoCooperativa Diputado Andrés Jouannet (ex-DC): La que viene será la historia más linda de Chile, la de la nueva Constitución, pero escrita bien hecha y sin dejar a nadie afuera. La centroizquierda está más fuerte y viva que nunca

22:37 - | #PlebiscitoCooperativa Cientos de personas festejan en la Plaza Aníbal Pinto de Temuco tras el triunfo del Rechazo

22:36 - | #PlebiscitoCooperativa Vía Twitter, el Presidente Boric reforzó su compromiso de impulsar un proceso constituyente "hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todas y todos" Los anhelos de cambio y dignidad exigen a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más empeño, diálogo, respeto y cariño, hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todas y todos. Para allá vamos. Que viva la democracia y que viva Chile! pic.twitter.com/f5rQv2G5mJ — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) September 5, 2022

22:20 - | #PlebiscitoCooperativa Los ministros se comienzan a retirar de La Moneda

22:18 - | #PlebiscitoCooperativa Providencia: En Eliodoro Yáñez siguen los festejos de cientos de adherentes del Rechazo

22:17 - | Estos incidentes ocurren tras los resultados del plebiscito de salida donde ganó la opción Rechazo AHORA %uD83D%uDD35 Barricadas frente al Hospital Félix Bulnes, Cerro Navia@Cooperativa #PlebiscitoCooperativa #CerroNavia pic.twitter.com/ZkFZEzD2s7 — Francisca Canseco (@franciscanseco) September 5, 2022

22:05 - | #PlebiscitoCooperativa Histórica participación en el plebiscito: Más de 13 millones de chilenos ejercieron su derecho a voto

22:01 - | #PlebiscitoCooperativa Claudia Pizarro (DC), alcaldesa de La Pintana y rostro del Apruebo: Si la gente les creyó a ellos y no a nosotros, el problema no fue de la gente: El problema fue nuestro Si la gente les creyó a ellos y no a nosotros, el problema no fue de la gente: El problema fue nuestro. — Claudia Pizarro (@ClaudiaPizarro) September 5, 2022

21:59 - | Juan Sutil, líder de la CPC: "Los resultados reflejan que la ciudadanía quiere una buena Constitución, donde todos nos sintamos incluidos, y que consagre principios como el estado social de derechos, la libertad, el estado unitario, la inclusión, la igualdad entre el hombre y la mujer, y la economía sustentable que permita avanzar al desarrollo integral" El presidente de la CPC se refirió al resultado de hoy en el plebiscito, donde el rechazo se impuso ante el apruebo. pic.twitter.com/XR4GTh59wX — CPC (@CPCchile) September 5, 2022

21:58 - | #PlebiscitoCooperativa En regiones del centro sur como Ñuble, Araucanía o Maule, el "Rechazo" se impuso por más del 70%

21:53 - | #PlebiscitoCooperativa El "Rechazo" se impuso en las 16 regiones del país, incluidas la Metropolitana y la costera Valparaíso, donde ganó contra todo pronóstico con el 55,3% y el 57,6%, respectivamente

21:52 - | #PlebiscitoCooperativa Desbordes: Nos vamos a poner detrás de Chahuan; él tiene que liderar las conversaciones

21:49 - | #PlebiscitoCooperativa Desbordes: Para este nuevo proceso el Congreso tiene que producir una nueva reforma, pero ahora por 4/7 afortunadamente. Los votos creo que sobran

21:47 - | #PlebiscitoCooperativa Desbordes apuesta por ir directamente a la elección de nuevos convencionales: No tiene mucho sentido hacer plebiscito otra vez, porque el mandato está

21:47 - | #PlebiscitoCooperativa Desbordes: Un nuevo proceso constituyente no hay que acondicionarlo a nada

21:46 - | #PlebiscitoCooperativa Desbordes: Chile Vamos tiene claro lo que hay que hacer ahora, que es conversar. Y hay que darle un par de días al Gobierno para que converse hacia dentro

21:44 - | #PlebiscitoCooperativa Mario Desbordes, expresidente de RN y exdiputado: La holgura me sorprende, pero el triunfo no

21:43 - | Senador Espinoza (PS): Chile debe definir un nuevo itinerario; ya no confío en que el Presidente diga que esto lo va definir el Congreso. ¿Hoy día le quieren dar valor al mismo Congreso que vilipendió Jackson y compañía? No lo creo

21:41 - | #PlebiscitoCooperativa Senador Fidel Espinoza (PS): El primer responsable de la ideología de querer eliminar las instituciones fue Giorgio Jackson. A esta altura debe tener su renuncia en el escritorio del Presidente

21:38 - | #PlebiscitoCooperativa Senador Espinoza (PS): En Cerro Castillo yo le dije al Presidente: "Si usted no incide en que esto morigere, va a ganar el Rechazo". Él me dijo: "Fidel, estás equivocado; vamos a ganar y por lejos"

21:37 - | Senador Espinoza (PS): Los convencionales se echaron a 3 millones en contra solo porque se dieron el gusto de poner el aborto en la nueva Constitución. ¡¿Qué tenía que ver el aborto?! Todo el pueblo evangélico dijo que estaba en contra

21:35 - | #PlebiscitoCooperativa Senador Fidel Espinoza (PS): Hay una gran derrota del Gobierno, pero sobre todo de Chile y su democracia, porque no se puede perder un 80-20 por las irresponsabilidades de los convencionales

21:35 - | #PlebiscitoCooperativa Senador Fidel Espinoza (PS): En La Araucanía casi un 80% votó contra la propuesta constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Que lo hicieron pésimo

21:33 - | #PlebiscitoCooperativa Senador Fidel Espinoza (PS): Muchos creyeron que había que aniquilar, actuar desde la rabia, desde el listado de instituciones que había que eliminar, cuando se ganó con un 80-20

21:29 - | #PlebiscitoCooperativa Claudio Fuentes: La estrategia territorial del Apruebo no le dio para llegar a los 7 millones de votos que se necesitaban para ganar

21:27 - | #PlebiscitoCooperativa Hugo Herrera: Sería lo peor que el triunfo del Rechazo pretendiera capitalizarlo una derecha dura, la derecha fáctica, como LyD, porque ellos defienden intereses particulares, no el interés general de la nación

21:26 - | Hugo Herrera: Con los dos sectores más moderados del Rechazo -la centroderecha, que estuvo desde el inicio con el proceso, y los amarillos- basta para iniciar un proceso a gran escala de negociación y conversación

21:22 - | Hugo Herrera: Uno puede distinguir en el Rechazo al menos tres grupos: la derecha dura que votó Rechazo en el plebiscito de entrada, algunos sectores importantes de RN, liderados por Monckeberg y Desbordes, y los ex-Concertación

21:21 - | Hugo Herrera:Lo más correcto y decoroso sería que fuese el Presidente en colaboración con los partidos políticos representados en el Parlamento los que impulsaran en conjunto un nuevo proceso

21:21 - | Claudio Fuentes: El Gobierno informó sobre el proceso y el Presidente de la jugó, pero mañana va a inaugurar un proceso de diálogo y va a ser muy relevante cómo el Presidente y las fuerzas del Congreso logren llegar a un acuerdo

21:19 - | #PlebiscitoCooperativa Claudio Fuentes: El Presidente Boric no tenía mucha opción en términos del juego político que podía hacer en el contexto actual

21:18 - | Claudio Fuentes: Hubo un grupo que se radicalizó en la convención y que no estuvo dispuesto a sentarse a conversar con la derecha dialogante. Ese fue un error político-estratégico vital

21:16 - | Claudio Fuentes: No sé si fueron tan relevantes algunos actores como Atria, Bassa u otros; creo que fue más colectivo el proceso de toma de decisiones. La historia del proceso vamos a tener que desentrañarla para ver qué actores movieron ciertos temas

21:14 - | Hugo Herrera: La derrota del Apruebo tiene responsables claros: Jaime Bassa, Fernando Atria, que son las mentes más preparadas en este asunto y radicalizaron el planteamiento de una izquierda que es mucho más sofisticada

21:13 - | #PlebiscitoCooperativa Hugo Herrera, analista político: Tú no puede tener una constitución excluyendo a un sector político que en la realidad es una parte sociológica del país

21:13 - | #PlebiscitoCooperativa Hugo Herrera, analista político: La exclusión de la derecha fue un error muy torpe

21:12 - | #PlebiscitoCooperativa Hugo Herrera, analista político: Así como hay una derecha que reduce la política a la economía, hay una izquierda que es moralizante, que divide el mundo entre buenos y malos, y eso influyó mucho en la exclusión a la derecha

21:10 - | #PlebiscitoCooperativa Hugo Herrera, analista político, sobre el aplastante triunfo del Rechazo: Hay explicaciones que tienen que ver con el día, pero le daría mayor importancia al proceso

21:09 - | #PlebiscitoCooperativa Claudio Fuentes, analista político: La imposibilidad de llegar a conversar con la derecha también fue un problema para la convención y para el proceso constituyente y explica gran parte de este resultado

21:08 - | #PlebiscitoCooperativa Claudio Fuentes, analista político: La propuesta no convenció y el proceso también fue muy criticado. Después del affair Rojas Vade hubo un impacto en la confianza y una serie de percances

21:07 - | #PlebiscitoCooperativa Claudio Fuentes, analista político: No me esperaba este resultado tan amplio

21:04 - | Nuevo reporte del Servel con el 99,74% de las mesas escrutadas: Rechazo se alza con el 61,87% (7.868.384) y el Apruebo, el 38,13% (4.848.515)

21:02 - | #PlebiscitoCooperativa Presidente Boric: Hacer frente a estos importantes y urgentes desafíos requerirá prontos ajustes en nuestros equipos de Gobierno, para enfrentar este nuevo periodo con renovados bríos

21:00 - | #PlebiscitoCooperativa Presidente Boric: Es cuando actuamos en unidad cuando sacamos lo mejor de nosotros mismos. A eso, a volver a encontrarnos para hacer grande a nuestra patria, es a lo que los invito

20:59 - | #PlebiscitoCooperativa Presidente Boric: Hago un llamado honesto a todas las fuerzas políticas a poner a Chile por delante y acordar a la brevedad los plazos y bordes de un nuevo proceso constitucional

20:58 - | #PlebiscitoCooperativa Presidente Boric: Más allá de las legítimas diferencias, sé que prevalece la voluntad de diálogo y de encuentro. No podemos dejar pasar el tiempo ni enfrascarnos con polémicas interminables

20:57 - | #PlebiscitoCooperativa Presidente Boric: Mañana a primera hora me reuniré con los presidentes de ambas Cámaras y otras autoridades de la República para avanzar lo más rápidamente en esta nueva dirección

20:56 - | Boric: Me comprometo a poner todo de mi parte para construir en junto al Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto que, recogiendo los aprendizajes, logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana

20:54 - | Boric: Recojo con mucha humildad el mensaje y lo hago propio. Hay que escuchar la voz del pueblo no sólo este día; no olvidemos por qué hemos llegado aquí. El malestar sigue latente y no podemos ignorarlo

20:53 - | #PlebiscitoCooperativa Presidente Boric: El maximalismo, la violencia y la intolerancia deben quedar definitivamente a un lado

20:53 - | #PlebiscitoCooperativa Presidente Boric: La decisión de los chilenos nos exige que trabajemos con más empeño, diálogo, respeto y cariño, hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todos, que dé confianzas, que nos una como país

20:52 - | #PlebiscitoCooperativa Presidente Boric: El segundo mensaje del pueblo chileno es que no quedó satisfecho con la propuesta de Constitución que la Convención le presentó y, por ende, ha decidido rechazarla de manera clara en las urnas

20:50 - | #PlebiscitoCooperativa Presidente Boric: Estoy seguro de que el esfuerzo realizado no será en vano, pues así es como mejor avanzan los países, aprendiendo de su experiencia y, cuando es necesario, volviendo sobre sus huellas para buscar nuevas rutas

20:50 - | #PlebiscitoCooperativa Presidente Boric: Chile es un país que en sus momentos más difíciles opta por el diálogo y los acuerdos para superar sus fracturas y dolores. De esto, compatriotas, debemos estar profundamente orgullosos

20:49 - | #PlebiscitoCooperativa Presidente Boric: Este 4 de septiembre la democracia chilena sale más robusta

20:48 - | #PlebiscitoCooperativa Presidente Boric en cadena nacional: Chile ha entregado dos mensajes y el primero es que quiere y valora a su democracia, que confía en ella para superar las diferencias y avanzar

20:46 - | El Presidente Gabriel Boric fue fotografiado en su despacho luego de conocerse el triunfo del Rechazo (Crédito: ATON)

20:38 - | #PlebiscitoCooperativa Claudio Salinas, vocero de la Casa Ciudadana por el Rechazo: Hoy día habló la ciudadanía y dijo, fuerte y claro, rechazamos la violencia, la división y el odio de las últimas semanas

20:36 - | Nuevo reporte del Servel con el 98,43% de las mesas escrutadas: Rechazo obtuvo el 61,90% (7.768.020) y el Apruebo, el 38,10% (4.780.706 votos)

20:35 - | #PlebiscitoCooperativa José Antonio Kast, líder y excandidato presidencial del Partido Republicano: Este es un triunfo transversal

20:33 - | #PlebiscitoCooperativa José Antonio Kast, líder y excandidato presidencial del Partido Republicano: No queremos ver más mancillada nuestra bandera ni ofensas a nuestros niños

20:32 - | #PlebiscitoCooperativa Cristián Monckeberg, exconvencional de RN, por el tuit de Gustavo Petro: No puede ser más inadecuado y desinformado de lo que ocurre en Chile; esa explicación es precisamente lo que queremos dejar de lado

20:31 - | #PlebiscitoCooperativa Cristián Monckeberg, exconvencional de RN: Hay también una derrota ideológica y política de una forma de entender y de ver la política de la izquierda más radical, que se vio reflejada en la convención

20:30 - | Miles de chilenos con banderas nacionales salieron a las calles de la capital y otras ciudades del país para celebrar el aplastante triunfo de quienes rechazaron la propuesta de nueva Constitución.

20:29 - | Cristián Monckeberg, exconvencional de RN: Es muy bueno que el Presidente hable, dé una señal clara, diseñe, entienda la claridad de lo que pasó y ayude a construir una nueva propuesta de nueva Constitución y terminar esto de una buena vez

20:28 - | #PlebiscitoCooperativa Cristián Monckeberg, exconvencional de RN: Vamos a honrar nuestro compromiso; queremos una nueva y buena Constitución

20:25 - | #PlebiscitoCooperativa Con el 95,87% de las mesas escrutadas: Rechazo aplasta al Apruebo con el 61,92% de los votos y 2,9 millones de sufragios de diferencia

20:23 - | Presidente de la Cámara Baja responde a tuit de Gustavo Petro: No, Pinochet ya está en su tumba. Déjenlo ahí. Su Constitución va camino a juntarse con él y tenemos que ponernos a trabajar para superar ese pasado, dar vuelta la página y reencontrarnos

20:22 - | #PlebiscitoCooperativa Presidente de la Cámara Baja: Hay ciertos principios en los cuales no podemos retroceder

20:22 - | #PlebiscitoCooperativa Presidente de la Cámara Baja: Es claro que el proceso tiene que continuar y que debemos seguir en la búsqueda de una Constitución que reemplace a la del 80

20:21 - | #PlebiscitoCooperativa Presidente de la Cámara Baja: Todos tenemos que poner nuestras visiones y posiciones sobre la mesa y logremos un equilibrio

20:19 - | #PlebiscitoCooperativa Presidente de la Cámara Baja sobre la distancia que le sacó el Rechazo al Apruebo: Son factores importantes, pero no determinantes (para llegar a acuerdos)

20:18 - | #PlebiscitoCooperativa Presidente de la Cámara Baja: Más allá del resultado, la lección que tenemos que aprender es que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia

20:17 - | #PlebiscitoCooperativa Presidente de la Cámara Baja: Lo importante es tener la oportunidad de dialogar y trazar juntos el camino para dar certidumbre a todos los chilenos respecto de cómo continúa la búsqueda de una nueva Constitución

20:16 - | Raúl Soto (PPD), presidente de la Cámara Baja: A partir de mañana debemos construir puentes de diálogo para un gran acuerdo nacional para la reunificación de Chile. Creo que ese es el camino y el mandato de la ciudadanía

20:16 - | #PlebiscitoCooperativa Raúl Soto (PPD), presidente de la Cámara Baja: Lo que corresponde es respetar el resultado y asumir como propio el mandato mayoritario del pueblo de Chile, que como buenos demócratas tenemos que reconocer

20:14 - | #PlebiscitoCooperativa Felipe Hausser, coordinador de Aprueba x Chile: Hoy día el desafío es aprender de este proceso. De esta campaña tenemos que sacar lecciones

20:13 - | #PlebiscitoCooperativa Diputada Karol Cariola, coordinadora de Aprueba x Chile: Este desafío por materializar los cambios estructurales sigue en pie y no renunciaremos a ello

20:12 - | #PlebiscitoCooperativa Diputada Karol Cariola, coordinadora de Aprueba x Chile: Gracias a los que votaron por el Apruebo, no sólo por apoyar esa opción, sino que también por jugársela durante meses

20:11 - | #PlebiscitoCooperativa El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció tras el triunfo del Rechazo en el plebiscito chileno: "Revivió Pinochet" Revivió Pinochet. https://t.co/zixLipcXsU — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 4, 2022

20:09 - | Nuevo reporte del Servel con el 88,08% de las mesas escrutadas: Rechazo, 62,0% (6.944.426 votos); Apruebo, 38,0% (4.256.165 votos)

20:05 - | #PlebiscitoCooperativa Constanza Schonhaut: "Sigue vigente el desafío de una nueva Constitución, con un proceso paritario y representativo, y el de avanzar en los cambios que Chile necesita"

20:05 - | #PlebiscitoCooperativa Constanza Schonhaut (CS), cofundadora del Frente Amplio y exconvencional: "Los resultados son claros. Hay lecciones y aprendizajes que sacar. Evaluar y hacer las autocríticas necesarias" Los resultados son claros. Hay lecciones y aprendizajes que sacar. Evaluar y hacer las autocríticas necesarias. Sigue vigente el desafío de una nueva Constitución, con un proceso paritario y representativo, y el de avanzar en los cambios que Chile necesita. — Constanza Schonhaut Soto (@ConySchon) September 5, 2022

20:01 - | #PlebiscitoCooperativa Senadora Fabiola Campillai: La gente no entiende que estamos luchando por el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestro Chile

20:01 - | #PlebiscitoCooperativa Javier Macaya, presidente de la UDI: Nosotros cumplimos nuestros compromisos y vamos a refrendar la voluntad de que el proceso constituyente continúa

19:59 - | Javier Macaya, presidente UDI: Es importante que desde el Congreso se habilite un nuevo mecanismo y nuestra definición no cambia un ápice porque el triunfo del Rechazo haya sido mucho más holgado que lo previsto

19:58 - | #PlebiscitoCooperativa Javier Macaya, presidente de la UDI: No se puede disociar al Gobierno de esta derrota

19:57 - | #PlebiscitoCooperativa Javier Macaya, presidente de la UDI: Es la derrota del maximalismo, de la polarización, de la validación de la violencia como método para conseguir objetivos políticos

19:57 - | Javier Macaya, presidente de la UDI: Este no es un triunfo de Chile Vamos; es el triunfo de los trabajadores, los mineros, los agricultores, de los pescadores, del sentido común de los chilenos, que le dijeron no a un proyecto refundacional

19:57 - | Nuevo cómputo del Servel con el 72,19% de las mesas escrutadas: el Rechazo triunfa con un 62,2% y 2,2 millones votos de diferencia al Apruebo.

19:53 - | #PlebiscitoCooperativa Francisco Chahuán, presidente de RN: El proyecto que impulsó y apoyó el Presidente Boric fue derrotado por la ciudadanía

19:51 - | Francisco Chahuán, presidente de Renovación Nacional: Queremos ratificar como Chile Vamos nuestro compromiso por una nueva y una buena Constitución. El proceso constituyente no ha terminado y vamos a cumplir la palabra empeñada

19:50 - | #PlebiscitoCooperativa Luz Poblete, presidenta de Evópoli: Hoy habló el sentido común, la sensatez y la unidad de Chile

19:49 - | #PlebiscitoCooperativa Luz Poblete, presidenta de Evópoli: A partir de mañana nos ponemos a trabajar por una nueva y una buena Constitución para Chile, eso es lo más importante

19:48 - | #PlebiscitoCooperativa Exconvencional Bárbara Sepúlveda (PC): Chile va a tener una nueva Constitución. Tarde o temprano, la decisión democrática del pueblo se va a volver a manifestar y ese proceso va a representar a las grandes mayorías

19:48 - | #PlebiscitoCooperativa Diputado Tomás Hirsch (Acción Humanista): Algunos llevamos 40 años luchando por una nueva Constitución, seguiremos peleando hasta que tengamos una Constitución democrática

19:41 - | #PlebiscitoCooperativa Cristián Warnken, de Amarillos por Chile: La clase política es la que tiene que estar ahora a la altura de lo que el pueblo de Chile está diciendo

19:41 - | #PlebiscitoCooperativa Cristián Warnken, de Amarillos por Chile: A nuestros compañeros del Apruebo los recibimos con los brazos abiertos; ha sido derrotada la intolerancia, el fanatismo, la intransigencia y el espíritu refundacional

19:35 - | #PlebiscitoCooperativa Nuevo cómputo del Servel con el 48% de las mesas escrutadas: el Rechazo gana con un 62,55% frente a un 37,45% del Apruebo, más de 1,5 millones de apoyos de ventaja

19:34 - | #PlebiscitoCooperativa Ximena Rincón (DC): Esta noche queremos que se llame a la elección de una nueva convención que corrija los errores del pasado; no podemos repetir los errores que nos enfrentaron

19:33 - | #PlebiscitoCooperativa Ximena Rincón (DC): Llegó el momento en que todos guardemos nuestras banderas y entendamos que la única bandera que tiene que estar presente en este debate es la de Chile

19:33 - | #PlebiscitoCooperativa Ximena Rincón (DC): Tenemos una nueva oportunidad y no la podemos desaprovechar

19:29 - | #PlebiscitoCooperativa Ximena Rincón (DC): La ciudadanía se pronunció de manera rotunda y contundente. El Rechazo se ha impuesto de manera clara, porque los chilenos quieren una nueva Constitución, pero una que nos convoque a todos

19:27 - | #PlebiscitoCooperativa Festejos en Centro Izquierda por el Rechazo: Ximena Rincón, Carlos Maldonado, Fuad Chahin y otras figuras de la Concertación y la Nueva Mayoría pro-Rechazo cantaron el himno nacional en el Hotel Almacruz, en Santiago

19:22 - | #PlebiscitoCooperativa Cuarto cómputo del Servel con el 23% de las mesas escrutadas: el Rechazo se impone con un 62,98% frente a un 37,02% del Apruebo Cuarto reporte oficial del @ServelChile #PlebiscitoCooperativa pic.twitter.com/VNMdTI3TmO — Sebastián Esnaola S. %uD83D%uDC89 #YoMeVacuno (@sesnaola) September 4, 2022

19:19 - | #PlebiscitoCooperativa Senador Matías Walker (DC): Más que festejo, (tengo) la tranquilidad de que la ciudadanía se manifestó de forma clara. Chile quiere una nueva Constitución, pero una buena Constitución

19:18 - | #PlebiscitoCooperativa Senador Rodrigo Galiliea (RN): Chile Vamos ha dicho una y otra vez que Chile necesita una Constitución que no sea fuente de discordia

19:17 - | Senador Rodrigo Galiliea (RN): El resultado aparentemente es muy categórico y da luces claras de lo que el país quiere. No es el momento de declararse como grandes vencedores o perdedores, sino que mirar esto como una oportunidad

19:15 - | El Servel recordó que mostrar la imagen del voto marcado, como lo hizo el diputado, es considerado como cohecho: "Me hago cargo de mis errores": Gonzalo de la Carrera reconoció "error" por subir foto de su voto y aseguró que pagará multa #PlebiscitoCooperativa https://t.co/G7nIjsZ3lW pic.twitter.com/GmzRIpLPF7 — Cooperativa (@Cooperativa) September 4, 2022

19:09 - | Aplausos y gritos de alegría en la Centro Izquierda por el Rechazo, que incluye a figuras de la ex-Concertación: %uD83E%uDDEE Tercer computo del Servicio Electoral y así lo recibe la centro izquierda por el rechazo #PlebiscitoCooperativa pic.twitter.com/Ez4rthNW8O — Gonzalo Aguirre (@rengonzalo) September 4, 2022

19:07 - | Tercer reporte del Servel con el 6,4% de las mesas escrutadas: Rechazo, 62,96%; Apruebo, 37,04%

19:05 - | Comienza a concluir el conteo en el Estadio Monumental, uno de los principales centros de sufragio de Santiago: Resultados de la mesa 12 del Estadio Monumental: Apruebo 149 votos, Rechazo 180 votos, nulos 7 y blancos 2. Votaron 338 personas. @Cooperativa #CooperativaContigo pic.twitter.com/2RHaKgK0vF — Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) September 4, 2022

19:03 - | El Presidente Boric citó a los partidos políticos para debatir sobre la continuidad del proceso de cambio constitucional independiente de los resultados del plebiscito: AHORA | Llega mensaje de Presidencia a los partidos oficialistas. El mandatario los convoca a un espacio de diálogo para este lunes 5 de septiembre a las 16.00 hrs en La Moneda. @Cooperativa pic.twitter.com/QZsdQhTHSA — Mariano Reyes C (@MarianoIRC) September 4, 2022

18:54 - | Segundo cómputo del Servel con el 1,53% de las mesas escrutadas: Rechazo da vuelta la tendencia con 54,9%; Apruebo obtiene 45,1% Segundo reporte oficial del @ServelChile #PlebiscitoCooperativa pic.twitter.com/xw2KS5auxv — Sebastián Esnaola S. %uD83D%uDC89 #YoMeVacuno (@sesnaola) September 4, 2022

18:48 - | El ambiente en la Centro Izquierda por el Rechazo, que incluye a figuras de la ex-Concertación: %uD83E%uDDEE Reacción en centro izquierda por el rechazo al primer reporte del servel #PlebiscitoCooperativa pic.twitter.com/tPyeSvJdG2 — Gonzalo Aguirre (@rengonzalo) September 4, 2022

18:45 - | #PlebiscitoCooperativa Primer cómputo del Servel con el 0,83% de las mesas escrutadas incluye mesas en Chile y en el extranjero

18:44 - | #PlebiscitoCooperativa Con más de un 50 por ciento de los votos escrutados, la opción Apruebo tiene un 69,9 por ciento de las preferencias de los chilenos que sufragaron en el extranjero

18:39 - | #PlebiscitoCooperativa Primer cómputo del Servel con el 0,83% de las mesas escrutadas: el Apruebo se impone con un 52,52% frente a un 47,48% del Rechazo

18:35 - | #PlebiscitoCooperativa Con primeros resultados a boca de urna, y a la espera de los cómputos oficiales del Servel, el senador socialista Fidel Espinoza pronostica "debacle" del Apruebo Háganse responsables los sres convencionales de esta debacle. Redactaron una constitución desde el odio y sus frustraciones.Quisieron ir por todo y nos dejaran sin nada. Irresponsables,pasarán a la hia. Se lo dijimos hasta al propio @gabrielboric hace meses. Nos ningunearon. pic.twitter.com/rUHcHjtZ8i — Fidel Espinoza Sandoval (@fidelsenador) September 4, 2022

18:26 - | El ambiente en el Hotel Almacruz, situado en Santiago, donde se reúne la Centro Izquierda por el Rechazo, que incluye a figuras de la ex-Concertación: %uD83E%uDDEE En el comando centro izquierda por el rechazo, ya se animaron a tomar una foto grupal, mientras siguen los conteos #PlebiscitoCooperativa pic.twitter.com/nCBEFwitEh — Gonzalo Aguirre (@rengonzalo) September 4, 2022

18:25 - | Sigue la transmisión en vivo de esta jornada histórica a través de todas las plataformas de Cooperativa: Así se vive el conteo de votos, con @paulabravoc y @tv_mauricio, al aire. Y por aquí, tras el vidrio, con @rafadelagente y @franciscanseco. Estamos en #PlebiscitoCooperativa

%uD83D%uDCFB EN VIVO: https://t.co/7BIY6ph5IU pic.twitter.com/8RxSTBCeZq — Gonzalo Araya (@GonzaloAraya) September 4, 2022

18:23 - | #PlebiscitoCooperativa En la mesa donde votó el Presidente Boric se impuso el Rechazo AHORA: ganó #rechazo en mesa de P.Arenas donde votó Pdte @gabrielboric informa C.Chavez en @Cooperativa (Rechazo 168v, Apruebo 117v, 3nulos, 3blancos) #PlebiscitoCooperativa %uD83D%uDDF3%uFE0F%uD83C%uDDE8%uD83C%uDDF1%uD83C%uDF99%uFE0F — Mauricio Bustamante (@tv_mauricio) September 4, 2022

18:08 - | La senadora DC Ximena Rincón, el expresidente del PR Carlos Maldonado y el exconvencional DC, Fuad Chahin, además de otras figuras de la Concertación y la Nueva Mayoría, ya están esperando los resultados en el Hotel Almacruz, en Santiago %uD83D%uDDF3 Llegaron las sillas al Salón Joyas de Los Andes del Hotel Almacruz, donde está instalado el comando de la centro izquierda por el rechazo. Todos atentos al inicio de los conteos #PlebiscitoCooperativa pic.twitter.com/WTYqiE5tP1 — Gonzalo Aguirre (@rengonzalo) September 4, 2022

18:03 - | Los vocales preparan el conteo a viva voz: %uD83D%uDDF3%uD83C%uDDE8%uD83C%uDDF1 Comienzan a cerrar las mesas en el Alcázar de Las Condes y los vocales rápidamente firman los votos para comenzar el conteo @Cooperativa #PlebiscitoCooperativa pic.twitter.com/Tneyb3kZj1 — Sebastián Aguilar G. (@sebaguilarg) September 4, 2022

18:00 - | Comienza el cierre de mesas entre las regiones de Arica y Magallanes. El conteo en Magallanes, con una hora más, sigue en curso

17:44 - | Recuerda: el presidente de mesa cierra la votación a las 18:00 horas, siempre que no haya algún elector haciendo fila para sufragar dentro o fuera del local. Si los hay, la mesa deberá recibir el voto de todos ellos antes de concretar el cierre

17:32 - | #PlebiscitoCooperativa El Presidente Boric lidera desde hace una hora el Comité Político en La Moneda

17:30 - | #PlebiscitoCooperativa Restan sólo 30 minutos para el comienzo del cierre de mesas entre las regiones de Arica y Aysén. En Magallanes el conteo sigue en marcha

17:28 - | #PlebiscitoCooperativa A unos metros de La Moneda, en una carpa al exterior de la Casa del Apruebo, ubicada entre las calles París y Londres, están los partidos políticos de Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad esperando los resultados del plebiscito

17:26 - | En el Hotel Almacruz, ex Hotel Galerías, situado en Santiago, se reúne la Centro Izquierda por el Rechazo, que incluye a figuras de la ex-Concertación que han votado a contrapelo de las decisiones institucionales de sus partidos %uD83D%uDDF3 En el Hotel Almacruz, centro de Santiago, toma cuerpo el comando de la centro izquierda por el rechazo. La Senadora Ximena Rincón, el Senador Matías Walker y el ex Presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, entre las figuras políticas presentes #PlebiscitoCooperativa pic.twitter.com/JHv0cxljcM — Gonzalo Aguirre (@rengonzalo) September 4, 2022

17:22 - | Los preparativos en La Moneda para el discurso post-plebiscito del Presidente Gabriel Boric: AHORA | Se limpia el balcón presidencial y se monta equipo de amplificación en el frontis de La Moneda, frente a la Plaza de la Constitución. @Cooperativa pic.twitter.com/Rbgubr4n03 — Mariano Reyes C (@MarianoIRC) September 4, 2022

17:19 - | #PlebiscitoCooperativa Paz Milet, profesora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile: El proceso electoral del país y que tengamos resultados de manera muy rápida es algo que particularmente llama la atención en el exterior

17:18 - | #PlebiscitoCooperativa Paz Milet, profesora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile: Hay mucho interés en el mundo por cómo el país está caminando hacia un nuevo contrato social

17:14 - | El panorama en uno de los centros de votación de La Condes: %uD83D%uDDF3%uD83C%uDDE8%uD83C%uDDF1 A 46 minutos del cierre de mesas, ya es baja la concurrencia de votantes en el Colegio Alcázar de Las Condes, el local más grande de la comuna. @Cooperativa #PlebiscitoCooperativa pic.twitter.com/0WZDIpW8NY — Sebastián Aguilar G. (@sebaguilarg) September 4, 2022

17:12 - | #PlebiscitoCooperativa En la última elección con voto obligatorio, la presidencial de 2009, la participación llegó al 87,66%

17:08 - | #PlebiscitoCooperativa Bajo la modalidad de voto obligatorio, la elección con mayor participación hasta la fecha ha sido la presidencial de 1989 (94,72%)

17:00 - | #PlebiscitoCooperativa Con una hora más que el resto de Chile, comienza el cierre de mesas en la Región de Magallanes, aunque todos los ciudadanos que se encuentren aún en la fila podrán ejercer su derecho a voto, lo que podría retrasar el escrutinio

16:58 - | #PlebiscitoCooperativa David Landau, experto en constitucionalismo: Es la primera vez en el mundo que la paridad de género se nota en una constitución y eso tendrá influencia en otros procesos. En lo ecológico también

16:56 - | David Landau, experto en constitucionalismo: Fue un proceso muy democrático y muy diverso en muchos sentidos y en el texto se reflejan las tendencias centrales del constitucionalismo regional y global, con algunos avances muy interesantes

16:55 - | #PlebiscitoCooperativa David Landau, experto en constitucionalismo: Una cosa notable del proceso chileno es que ha sido una salida para la crisis social, una cosa que no pasa todos los días en el mundo. Ha sido impresionante en términos comparados

16:54 - | #PlebiscitoCooperativa David Landau, experto en constitucionalismo y profesor de la Florida State University: El chileno ha sido un proceso muy interesante y muy importante para el país y para el mundo. Un proceso así no pasa mucho

16:49 - | Luego de votar se fue al hospital inmediatamente para ser atendida: "Venía con contracciones": Mujer embarazada rompió fuente en pleno local de votación #PlebiscitoCooperativa https://t.co/tn61A6l9MZ pic.twitter.com/WmOgl1L7gL — Cooperativa (@Cooperativa) September 4, 2022

16:42 - | #PlebiscitoCooperativa Servel: "La ley presume que el elector ha participado en practicas de cohecho si en el acto de votar emplea cualquier método que deje en evidencia o constancia la preferencia que señaló en su sufragio"

16:40 - | #PlebiscitoCooperativa Luego de que el diputado Gonzalo de la Carrera subiera foto con su preferencia marcada en el plebiscito, el Servel recordó que es ilegal fotografiar el voto en una elección Recuerda: No se debe fotografiar el voto. La ley presume que el elector ha participado en practicas de cohecho si en el acto de votar emplea cualquier método que deje en evidencia o constancia la preferencia que señaló en su sufragio. — Servicio Electoral (@ServelChile) September 4, 2022

16:36 - | #PlebiscitoCooperativa Hombre fue a votar y se llevó papeleta para la casa: fue identificado y detenido En Bulnes, región de Ñuble, Carabineros detuvo a un elector que tras sufragar se llevó el voto para la casa. @Cooperativa — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) September 4, 2022

16:35 - | #PlebiscitoCooperativa Expedito el proceso de votación a esta hora de la tarde en el Estadio Monumental

16:35 - | "Feliz de haber votado Rechazo", señaló el diputado en su cuenta de Twitter junto a la fotografía, la que posteriormente borró: Un acto ilegal: Gonzalo de la Carrera subió foto con su voto marcado en el plebiscito #PlebiscitoCooperativa https://t.co/G7nIjsZ3lW pic.twitter.com/LXOiawjFTl — Cooperativa (@Cooperativa) September 4, 2022

16:34 - | #PlebiscitoCooperativa Restan sólo 25 minutos para el comienzo del cierre de mesas en la austral Región de Magallanes, cuyos relojes marcan una hora más que el resto de Chile continental

16:31 - | Editor en jefe de Americas Quarterly destaca el proceso electoral y constituyente: Chile es un caso excepcional para ser realmente repetido en otros lugares

16:31 - | Editor en jefe de Americas Quarterly: Hace más de 20 años que acompaño a América Latina y nunca me deja de sorprender la calidad de la democracia chilena. No sé cuál será el resultado, pero confío en la democracia chilena

16:30 - | Editor en jefe de Americas Quarterly: A veces entre los empresarios extranjeros no saben o no consiguen explicar por qué quieren el Rechazo, pero a veces hay motivos sencillos. Ellos ven a Chile como un caso exitoso y tienen miedo a cualquier cosa que pueda modificar su tradición de crecimiento

16:24 - | Editor en jefe de Americas Quarterly: No es un secreto que el empresariado extranjero tenga una leve preferencia por el Rechazo, pero no he encontrado visiones extremas, gente que diga "si gana el Apruebo, no invierto una moneda más en Chile"

16:23 - | Brian Winter, editor en jefe de la revista Americas Quarterly: Es un día histórico para Chile y en el mundo hay mucho interés, especialmente entre los inversores -tanto en EE.UU., Europa y el resto de América Latina- y la izquierda internacional

16:13 - | [En vivo] #PlebiscitoCooperativa El proceso de votación está siendo muy fluido en el Liceo de Aplicación, uno de los principales centros de votación de Santiago

16:12 - | [Video] Irina Karamanos: Esto es parte de un proceso histórico de lucha de mujeres y feministas

16:12 - | #PlebiscitoCooperativa Yanina Welp, cientista político: "Creo que Chile hizo un buen diseño de proceso constituyente"

15:59 - | #PlebiscitoCooperativa Monsalve: Lo que estamos viviendo hoy es la principal respuesta que el pueblo de Chile le da a la violencia. El pueblo de Chile hoy día masivamente está concurriendo a resolver sus diferencias, de manera ordenada, tranquila y pacífica

15:53 - | #PlebiscitoCooperativa Manuel Monsalve, subsecretario del Interior: Como comité operativo estamos entregando un reporte cada dos horas al Presidente y al comité político. Esperamos que a partir de las 18.00 esto aumente en frecuencia y sea cada una hora

15:53 - | #PlebiscitoCooperativa Manuel Monsalve, subsecretario del Interior: Hay 74% más buses en Santiago que en la segunda vuelta presidencial. Eso demuestra la voluntad de garantizar la disposición de transporte público

15:52 - | #PlebiscitoCooperativa Manuel Monsalve, subsecretario del Interior: En materia de transportes, hay una disposición del 170% más de buses en las calles a nivel nacional que en la segunda vuelta presidencial

15:44 - | #PlebiscitoCooperativa Cónsul de Chile en Tacna: Esperamos que no más allá de las seis y media estemos mandando los resultados a Chile, como ha sido tradicional en esta mesa, que trabaja muy bien y ha sido muy ordenada siempre

15:42 - | #PlebiscitoCooperativa Perú: El cónsul en Tacna, Alejandro Gibbons Munizaga, señaló que 209 chilenos han votado ya en su jurisdicción

15:39 - | [Video] Emotivo momento: Doctora Gilda Gnecco votó en voz alta y en nombre de su amiga detenida desaparecida, Carolina Wiff

15:38 - | #PlebiscitoCooperativa Recuerda: todos los electores deben llevar su cédula de identidad o pasaporte. Ambos documentos pueden estar vencidos desde el 1 de octubre de 2019

15:36 - | #PlebiscitoCooperativa El Presidente Boric liderará Comité Político en La Moneda a las 16.30 horas

15:31 - | #PlebiscitoCooperativa Irina Karamanos, primera dama: "Un día emocionante y doblemente histórico, este plebiscito es parte de un proceso democrático inédito y además hace justo 70 años las mujeres pudimos votar en una elección presidencial" Un día emocionante y doblemente histórico, este plebiscito es parte de un proceso democrático inédito y además hace justo 70 años las mujeres pudimos votar en una elección presidencial%uD83D%uDC47%uD83C%uDFFC https://t.co/pTWMKiTMSn — Irina Karamanos (@IrinaKaramanos) September 4, 2022

15:30 - | #PlebiscitoCooperativa En la Región de Valparaíso unas 17.300 personas ya han presentado excusas, según Carabineros

15:29 - | #PlebiscitoCooperativa Según Carabineros, 6.805 personas han presentado excusas en la Región de Tarapacá

15:27 - | El panorama en uno de los principales centros de votación de la comuna capitalina de Ñuñoa: Liceo Augusto D%u2019Halmar de Ñuñoa, prácticamente desocupado a esta hora. A votar! #PlebiscitoCooperativa pic.twitter.com/RgZq2IgTqk — Sebastián Esnaola S. %uD83D%uDC89 #YoMeVacuno (@sesnaola) September 4, 2022

15:25 - | [En vivo] #PlebiscitoCooperativa Ana María Roura, periodista de BBC News Mundo: Que Chile haya llegado a encontrar esta solución por la vía política, a través de un proceso constitucional, fue visto con buenos ojos internacionalmente

15:23 - | [En vivo] #PlebiscitoCooperativa Ana María Roura, periodista de BBC News Mundo: En América Latina hay muchísimo interés en el proceso constituyente chileno

15:17 - | #PlebiscitoCooperativa Pese a la insistencia de la prensa, el exconvencional, que dejó el órgano constituyente luego de que se descubriera que fingió durante meses un cáncer, prefirió guardar silencio frente a las cámaras: Un silencioso Rojas Vade reapareció públicamante para votar en el plebiscito #PlebiscitoCooperativa https://t.co/2xRT2UJojc pic.twitter.com/lfJr6MP1uI — Cooperativa (@Cooperativa) September 4, 2022

15:06 - | Luego que en días anteriores se diera a conocer el derrumbe que mantiene cortado el kilómetro 25 de la ruta L-45 en Linares, la Municipalidad ha facilitado diversos medios de transporte para lograr que los habitantes puedan votar en el plebiscito: Más de 2.000 afectados por corte de camino tras derrumbe han podido votar en Linares #CooperativaContigo https://t.co/6GMxrJ69Id — Cooperativa (@Cooperativa) September 4, 2022

15:05 - | El panorama en uno de los centros de votación de la capital de la Región de La Araucanía: TEMUCO:

Electores tratando de ingresar a emitir su voto al Liceo Pablo Neruda de Temuco en jornada de tarde.@Cooperativa #PlebiscitoCooperativa pic.twitter.com/Ko1g4KLSHY — Claudio Arévalo (@arevaloprensa) September 4, 2022

15:01 - | [Video] Atria: Las condiciones para discutir reformas son mejores desde mañana, hasta ahora están mezcladas con la campaña

15:00 - | #PlebiscitoCooperativa El exvicepresidente de la Convención Constitucional Jaime Bassa votó en el Valparaíso Sporting Club de Viña del Mar (Foto: ATON)

14:57 - | Revisa en esta nota los primeros resultados del voto en el exterior: En España votaron 7.024 personas y el Apruebo obtuvo el 65% de las preferencias #PlebiscitoCooperativa https://t.co/qopiieOj1T pic.twitter.com/2GPyyesO7i — Cooperativa (@Cooperativa) September 4, 2022

14:56 - | #PlebiscitoCooperativa El Presidente Boric está ya en el Palacio de La Moneda AHORA | Pdte Boric retorna a La Moneda junto a su pareja, Irina Karamanos. @Cooperativa pic.twitter.com/ymNd14CPs0 — Mariano Reyes C (@MarianoIRC) September 4, 2022

14:56 - | #PlebiscitoCooperativa Un hombre de 74 años fue atropellado frente al Duoc de Viña del Mar, uno de los centros de votación del plebiscito, resultando con lesiones leves

14:48 - | #PlebiscitoCooperativa Según Carabineros, más de 15.000 personas han presentado excusas en la Región de Antofagasta

14:48 - | El ambiente en el Estadio Nacional, uno de los principales centros de votación en el plebiscito: Hasta un quitasol salió en el Nacional. En la mesa 106 ya votó el 64% del padrón. En el Liceo Juan Pablo Duarte bajó también la afluencia en hora d almuerzo. #PlebiscitoCooperativa pic.twitter.com/TA8W0dwS0M %u2014 Rodrigo Vergara (@rvergara78) September 4, 2022

14:45 - | #PlebiscitoCooperativa El Presidente Boric, que votó en la mañana en Punta Arenas, está ya en Santiago y acompañó a su pareja, Irina Karamanos, a votar en La Florida

14:43 - | #PlebiscitoCooperativa En Francia votaron 2.509 chilenos, el 63% del padrón. El Apruebo ganó con el 82%

14:38 - | #PlebiscitoCooperativa En España, el Apruebo se impuso con el 65% de los votos @Cooperativa



Consolidado España

Apruebo 4579 votos 65%

Rechazo 2445 votos 34,8% — Carolina Espinoza Cartes (@reportera09) September 4, 2022

14:34 - | #PlebiscitoCooperativa Carabineros reportó cinco detenidos a lo largo de Chile en las primeras horas de votación, tres en la capital y dos en regiones, "principalmente por abandonar la función de vocal de mesa o negarse a la función de vocal de mesa"

14:31 - | [Video] Lejos de casa: Mineros en turno repletaron comisaría para excusarse de votar

14:25 - | Como novedad, también votan por primera vez los ciudadanos que se encuentran en las cárceles, privados de libertad por diferentes delitos.

14:24 - | Se espera que la mayor afluencia se produzca a medida que avance la jornada y se acerque la hora de cierre.

14:24 - | Los resultados está previsto que se conozcan unas dos horas después del cierre de las urnas, prevista para las 18.00 horas, aunque ya se ha advertido que todos los ciudadanos que se encuentren en la fila a la hora del cierre podrán ejercer su derecho al votos, lo que podría retrasar el escrutinio.

14:24 - | A las dos horas de la apertura oficial de los colegios ya se habían constituido todas las mesas en el territorio continental.

14:23 - | Normalidad en la constitución de las mesas y masiva afluencia de público en un día primaveral marcan las primeras horas del crucial plebiscito obligatorio en el que este domingo 15 millones de chilenos decidirán si aprueban la nueva Constitución o por el contrario la rechazan.

13:41 - | La vocera se refirió, igualmente, al voto en el extranjero, que dijo "se ha desarrollado con tranquilidad, normalidad y con una importante participación de nuestros compatriotas en el exterior".

13:40 - | "Queremos agradecer a todos quienes están contribuyendo a que esta jornada sea participativa, sea segura, sea tranquila, sea democrática", agregó Vallejo, quien volvió a recordar que el voto es obligatorio y que solo se debe acudir a una comisaría para excusarse "por la causal de estar a 200 kilómetros del domicilio electoral".