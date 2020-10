Víctor Maldonado: "Triunfando en el Plebiscito nos pusimos en camino de ganar el país"

El sociólogo Víctor Maldonado, ex secretario nacional de la Democracia Cristiana, afirmó que el aplastante triunfo del Apruebo en el Plebiscito Constitucional del domingo pone a la oposición "en camino de ganar el país" en los futuros procesos electorales.

"En esta elección Chile ha escogido un rumbo constructivo y pacífico para afrontar la crisis de sus instituciones. Quienes votamos construyendo mayoría sabemos dos cosas: que ganamos y que hemos empezado a ganar. Triunfando en el Plebiscito nos pusimos en camino de ganar el país", señaló Maldonado en una columna de opinión publicada en Cooperativa.cl.

"El oficialismo dice que no se pueden sacar estas conclusiones porque por el Apruebo y la Convención Constitucional han votado también personas de derecha. Pero es precisamente por eso por lo que hemos ganado. Todos en la oposición, sin faltar nadie, hemos promovido las mismas opciones, compartimos un diagnóstico, concordamos una estrategia, actuamos en coincidencia, pese a no estar en un solo comando, (...) Ante una gran crisis pudimos ofrecer una misma respuesta política", planteó.

En contraste, escribió, "la derecha se disolvió entre las opciones existentes, y por eso, porque apostó a todo, no estuvo realmente en nada. (...) Este sector político no pudo resolver en conjunto en una decisión trascendental: definir las normas fundamentales de la comunidad nacional por décadas es de las decisiones más importantes que se puedan tomar. Cuando hubo que optar, el oficialismo no pudo, es por esta falla política básica que ayer fue derrotada. (...) La derecha ha quedado herida en un ala", sostuvo el ex dirigente falangista.

"Ha ganado la única opción que nos permite construir futuro. El rechazo nos metía en un callejón sin salida, que nos dejaba con la crisis y sin respuestas. Se respaldaba en el temor y la incertidumbre, factores que se irán disipando con el paso de los días", indicó el ex asesor del "segundo piso" de Gobierno de Michelle Bachelet.

