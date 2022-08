La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, señaló en El Primer Café que la principal diferencia entre los adherentes del Apruebo y los del Rechazo es que los primeros "no estamos votando solamente un texto constitucional, votando solamente leyes; (sino que) estamos votando (por) un nuevo Chile que emerge a partir del 4 de septiembre". La timonel respondió además a las "aprehensiones antidemocráticas" de la contraparte respecto al trabajo de la Convención Constitucional. "Yo me pregunto por qué se objeta un proceso que no fue perfecto, sin duda, pero que su resultado es una Constitución que se puede mejorar y que difiere fundamentalmente (de la Carta actual) no sólo en su origen, sino en cuanto a su contenido, porque fija un nuevo diálogo social y de derechos sociales. (...) No podemos decir que es una Constitución mala", afirmó la dirigente oficialista.

