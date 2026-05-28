Cuenta Pública: Oficialismo fija como "punto esencial" que se aborde plan y trabajo en seguridad

A cuatro días de la primera Cuenta Pública que el Presidente José Antonio Kast dará a la nación bajo su mandato, la materia de seguridad es la que concentra las mayores expectativas, incluso en el oficialismo.

El tema -que fue una de las principales banderas de campaña del exrepublicano-, sin embargo, también ha sido el foco de numerosas críticas al Gobierno, debido a la ausencia de un plan concreto que, posteriormente, motivó la destitución de Trinidad Steinert al mando de Seguridad Pública, quien fue reemplazada por Martín Arrau.

En este contexto, Kast sostuvo un almuerzo con Arrau en La Moneda, en el marco de los últimos detalles que se afinan para la Cuenta Pública y porque, además, un día después del mensaje a la nación -es decir, el 2 de junio-, el nuevo titular de Seguridad deberá exponer en el Senado sobre el plan de seguridad.

El discurso se estructurará en tres ejes fundamentales: un balance de los logros alcanzados desde el 11 de marzo, la proyección de futuras reformas y un análisis del estado en que se recibió la administración nacional. Este último punto es seguido de cerca por el equipo político para evitar un desgaste comunicacional al referirse a la gestión anterior.

Por ello, el tópico de seguridad cobra especial relevancia. En esta línea, la timonel de RN, Andrea Balladares, manifestó que "uno de los puntos esenciales que debe marcar en la Cuenta Pública es el plan y el trabajo en seguridad. La prioridad número uno de los chilenos es ese tema y espero que así lo tome el mensaje del lunes".

"Yo, particularmente, lo hablé con el ministro Arrau y creo que hay muchos de los proyectos incluso que quedaron del Gobierno del expresidente Piñera, que estaban en el fast track legislativo y se deberían incorporar. Creo que todas aquellas buenas ideas para enfrentar hoy día el crimen organizado y la delincuencia son necesarias de tomar", afirmó Balladares.

Desde la UDI, en tanto, han planteado la necesidad de un anuncio disruptivo durante la Cuenta Pública, apuntando a la idea de la fusión de ministerios:

La diputada Flor Weisse, jefa de bancada de la UDI, planteó que "haya una urgencia, que se conozca en el mensaje del Presidente y eso lo va a anunciar él o lo voy a anunciar yo. Esperamos que, como ya hemos planteado públicamente, que haya algún anuncio en relación a la fusión de ministerios; hoy día se requiere eficientar el Estado".

A su vez, el diputado UDI Jaime Coloma opinó que "el ministro y el Presidente han sido claros" respecto del esperado plan: "Se van a dar distintas indicaciones de por dónde tiene que ir el ataque al crimen organizado y las distintas medidas (en esa línea). Creo que esta Cuenta Pública es una muy buena oportunidad para dilucidar el camino que va a tomar el Gobierno en estos temas".

"Los temas de seguridad van a ser principales", asegura Pavez

Ante ello, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, sostuvo que "el Presidente de la República, transmitiendo mucha esperanza, mucha energía y mucha convicción, va a reimpulsar la agenda de Gobierno que no se ha movido ni un milímetro, y donde evidentemente los temas de seguridad van a ser principales".

Frente a la interrogante sobre cuánto tiempo dedicará el Mandatario a comentar lo que heredó del anterior Gobierno de Boric, el UDI expresó que "hay que tener clara una cosa: la obligación constitucional de dar cuenta al país también dice relación con cómo recibimos la Administración".

"La norma constitucional dice: '(se) rendirá cuenta del estado político y administrativo de la nación'. Eso incluye también decir con mucha claridad cómo este Gobierno recibió la actual administración", reiteró.

PC espera que el Mandatario "sincere posiciones"

Por su lado, y tras participar de una reunión entre las mesas directivas de oposición, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, dijo esperar que "se sinceren posiciones" durante la Cuenta Pública, y fustigó que "si el Presidente no fue capaz de hacerlo cuando era candidato, esperamos que quede muy claro cuáles van a ser los pasos que va a seguir".

Aludiendo al llamado proyecto de reconstrucción, la exembajadora añadió: "Vamos a insistir en que no es posible que tengamos como viga maestra del debate nacional solo la reforma tributaria, para que las 1.500 familias más ricas de este país sigan enriqueciendo sus bolsillos a costa de las familias trabajadoras, que tuvieron que comerse todo el 'bencinazo' y seguirán comiéndose las alzas del costo de la vida".

Por último, llamó a que el Mandatario también entregue "un planteamiento más claro en seguridad, donde ya quedó demostrado que el plan implacable era solo una consigna, solo un título, y (había) poco de medidas concretas".