Cae con fuerza el precio del diésel, pero el "autogás" vuelve a subir

Después de que el propio Gobierno anticipara "noticias un poco más positivas" en esta materia, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) anunció el miércoles que los precios de las bencinas volverán a registrar variaciones mixtas.

Según el último Informe de Precios Estimados para Combustibles, las gasolinas de 93 y 97 octanos tendrá caídas leves a partir de este jueves, de 0,3 y 0,4 pesos por litro, respectivamente.

En tanto, el precio del diésel registra una pronunciada baja de 65 pesos por litro, como ha sido la tónica desde principios de mayo cuando, al intervenir el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), el Gobierno frenó el alza de las bencinas.

De todos modos, el gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular o "autogás", que es utilizado por taxis y radiotaxis, tendrá un nuevo incremento de 37,3 pesos por litro a partir de mañana.

Por último, y tal como en el reporte anterior, el precio del kerosene se mantendrá sin variación alguna.

"Hay que considerar la relevancia del Mepco"

Antes del informe de la ENAP, expertos proyectaban un alza de 37 pesos por litro en los combustibles, y una caída de 33 pesos por litro en el diésel.

Pablo Müller, director del Magíster en Desarrollo Económico de la Universidad Autónoma, indicó que la "baja de las gasolinas de 93 y 97 octanos, junto con el diésel, se explican principalmente por la reciente disminución en el precio internacional del petróleo y los combustibles refinados. También hay que considerar la relevancia del Mepco, que es el mecanismo de estabilización de precios en Chile, que busca amortiguar las variaciones bruscas en los mercados externos".

"En este caso, aunque las variables como el tipo de cambio y el comportamiento del petróleo internacional apuntaban a un alza, el ajuste al Mepco permite compensar gran parte de esta presión, evitando que se aumenten los precios completamente a los consumidores", complementó.

Según el experto, "hacia adelante el panorama sigue siendo completamente incierto y muy volátil, y esto va a estar condicionado todavía hasta que haya un acuerdo claro en Medio Oriente y el impacto en el suministro global de crudo se estabilice".