La primera Cuenta Pública del Presidente Kast

El Presidente José Antonio Kast realiza, a partir del mediodía de este lunes, su primera Cuenta Pública en el Congreso Nacional en Valparaíso.

En su discurso, que se espera sea menor a las dos horas de duración, el Mandatario dará a conocer el trabajo realizado en estos primeros meses y anunciará los próximos ejes de su gobierno, principalmente enfocados en seguridad y economía.

Previo al discurso, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, adelantó que el tema clave será "reimpulsar. Esa es la palabra de hoy día: reimpulsar el programa de Gobierno, la acción del Gobierno, el cual tiene una conexión muy clara con las prioridades ciudadanas, con los siete millones de personas que votaron por el Presidente José Antonio Kast y también con las personas que no votaron por él".

"Los ruidos políticos del ajuste del gabinete ya han quedado atrás, la instalación ya está terminada y, por lo tanto, lo que corresponde hoy día es reimpulsar, dando cuenta de lo que se ha hecho, dando cuenta del estado en que el Presidente recibió el país y también con los anuncios que nos permitan proyectar la labor del Gobierno", añadió la autoridad.